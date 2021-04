ABD'nin Washington eyaletinde Kovid-19 aşısı olan 100'den fazla kişi virüse yakalandı

Yaklaşık 150 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldığı ABD'de Washington eyaletinde 102 kişi, doktorların incelemesi altında. Her iki dozunu vurulduktan sonraki testlerde virüse yakalandıkları anlaşılan hastaların çoğu hastalığı ayakta geçiriyor. Yetkililer aşıdan sonra hastalığa yakalanma vakalarının beklenen durumlar olduğunun altını çizdi.

ABD'nin Washington eyaletinde 1 Şubat'tan itibaren 1. ve 2. doz koronavirüs aşılarını tamamlayan 1 milyon 2 bin eyalet sakininden 102'si, aşıdan yaklaşık 2 hafta sonra hastalığa yakalandı.

Washington Eyaleti Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada aşıların ardından böylesi vakaların beklenmedik olmadığı vurgulandı. Söz konusu 102 hasta, eyalette aşının her iki dozunu da vurduranların yüzde 0.01'inden daha düşük bir kısmını oluşturuyor. 102 kişinin çoğunun hastalığı hafif geçirdiği belirtilirken en az 8'i hastaneye kaldırıldı, 2 tanesi de hayatını kaybetti. Ölen hastaların 80 yaşın üzerinde olduğu ve halihazırda başka sağlık sorunları bulunduğunun altı çizildi.

Bununla birlikte hastaların koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan yeni varyantlarıyla enfekte olup olmadığı da araştırılacak.

Eyalet Sağlık Sorumlusu Umair Shah, "Salgına karşı aşıların hepsini yaptırsanız bile kanıtlar Kovid-19'a karşı halen maske takmanızı, sosyal mesafe kurallarına uymanızı ve ellerinizi yıkamanız gerektiğini hatırlatıyor" uyarısı yaptı. Şu an piyasadaki her koronavirüs aşısının hastalığı ağır geçirilmesini ve ölümleri büyük ölçüde engellediğini hatırlatan Shah, herkese bir an önce aşı olma çağrısı yaptı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı 30 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 551 bini aşmış bulunuyor.

Ülkedeki Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, ülkede 96 milyondan fazla kişiye ilk doz, 53 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz olmak üzere yaklaşık 150 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.