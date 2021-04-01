George Floyd'un polise ihbar edilmesine vesile olan kasiyer: Kendimi suçlu hissediyorum

ABD'de siyah yurttaş George Floyd'u boğarak öldüren beyaz polis memurunun cinayet davasında tüm tanıkların ne kadar büyük suçluluk hissettiklerini dile getirmesi dikkat çekiyor. Floyd sahte para verdiği için polis çağrılmasına vesile olan kasiyer, "Suçluluk hissediyorum. Parayı ona geri vermiş olsaydım tüm bunlardan kaçınılabilirdi" dedi.

ABD'de silahsız siyah yurttaş George Floyd'u "Nefes alamıyorum" diye yalvarmasına rağmen 9 küsur dakika boyunca ensesine basarak boğan eski polis memuru Derek Chauvin'in sanık sandalyesinde oturduğu davanın üçüncü gününde polislerin üzerindeki kameraların görüntüleri izlendi.

Polis çağrılmasına vesile olan kasiyer de ifade verdi.

Kasiyer Christopher Martin, ABD'den dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı isyanlara neden olan George Floyd'un öldürülmesinde 'oynadığı rolden ötürü suçluluk hissettiğini' söyledi. Martin "Bunun olmasından kaçınılabilirdi" dedi.

Minneapolis kentindeki Cup Foods marketinin 19 yaşındaki kasiyeri, Floyd'un bir paket sigara alırken ödeme yaptığı 20 doların sahte olduğu şüphelenmesi, polis çağrılmasına yol açmıştı.

Dükkanda Floyd'u çok iri yarı olduğu için hemen fark ettiğini, samimi ve konuşkan davranan Floyd'la spor konusunda uzun bir sohbete girdiklerini anlatan Martin, siyah erkeğin dilinin zor dönmesinden ötürü uyuşturucu etkisi altında olduğu kanaatine vardığını aktardı.

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarında Floyd gülüp konuşup etrafta dolaşırken görüldü.

Floyd'a bir paket sigara verip karşılığında sahte para aldığını, renginden ve dokusundan banknotun sahte olduğunu anladığını, ama Floyd'un sahte olduğunun farkında gözükmediğini anlatan Martin, Floyd'a bir şey söylemektense sahte paranın kendi maaşından düşürülmesini değerlendirdiğini, ama sonra mağaza yöneticisini bilgilendirmeye karar verdiğini, bunun üzerine polis çağrıldığını belirtti.

Gelen polis ekibinden Chauvin'in Floyd'u boğarak gözaltına almasına tanıklık eden Martin, gözlerine inanamadığını ve suçluluk hissettiğini söyleyerek "Parayı geri çevirseydim, bunun gerçekleşmesinden kaçınılabilirdi" dedi.