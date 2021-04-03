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    ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin davası

    ABD'de devam eden Floyd davasında Minneapolis Polis Teşkilatının en kıdemli üyesi dinlendi

    © REUTERS / JANE ROSENBERG
    ABD
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    BD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin davasının 5. gününde Minneapolis Polis Departmanı cinayet masası şefi tanık olarak dinlendi.

    Hennepin Bölge Mahkemesinde görülen haftanın son günkü duruşmasında tanık kürsüsüne çağırılan Minneapolis Polis Departmanı Cinayet Birimi Baş Dedektifi Richard Zimmerman, olay anında Floyd’un ensesine dizle basılmasının, “tamamen gereksiz, ölümcül bir güç” olduğunu söyledi.

    Zimmerman, “Arkadan kelepçeli halde karnının üstünde yatan bir kişinin ensesine dizle basmak onu öldürebilir. Çünkü kaslar geri çekiliyor ve eğer göğsün üzerine uzanıyorsanız bu, nefesi daha da daraltır.” diye konuştu.

    Floyd, polisler için tehlike oluşturmuyordu

    Polis teşkilatında 1985’ten bu yana görev yaptığını ve halen en kıdemli kişi olduğunu vurgulayan Zimmerman, Floyd’un kelepçelenmesinden sonra polislerin kendilerini tehlikede hissetmeleri için bir neden görmediğini belirtti.

    Zimmerman, Savcı Matthew Frank’in “Öyleyse size göre, kelepçelendiğinde ve yere yatırıldığında bu kısıtlama durmalı mıydı?" sorusuna "Kesinlikle" diye cevap verdi.

    "Bir kişi kelepçelediğinizde, nefesi kısıtladığı için onu mümkün olan en kısa sürede yan çevirerek veya oturtarak yüzüstü pozisyondan çıkarmanız gerekir." diyen Zimmerman, bugüne kadar arkasından kelepçeli, yüzüstü yatan birinin boynuna diz çökmek için asla eğitilmediğini söyledi.

    Zimmerman, polis kamerası kayıtlarına göre Floyd’un ve sokaktaki kişilerin polisler için bir tehlike oluşturmadığını düşündüğünü de yineleyerek ambulans çağrılmış olsa bile polis memurlarının acı içindeki birine yardım sağlamakla görevli olduğunu ekledi.

    Zimmerman’dan sonra Hakim Peter Cahill, davanın planlanandan daha hızlı gittiğini belirterek pazartesi 09.15’te devam etmek üzere davaya erkenden ara verdi.

    Yaklaşık 4 hafta sürmesi beklenen davada 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

    George Floyd'un ölümü

    Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

    Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

    Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

    Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

    Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

    Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

     

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