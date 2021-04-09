ABD: İlişkilerdeki istikrarsızlıktan Rusya sorumlu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya ile mevcut ilişkilerdeki istikrarsızlıktan Moskova’nın sorumlu olduğunu belirtti.

Price, bugünkü basın brifinginde, “Geniş anlamda, Rusya ile stabil ve öngörülebilir ilişkiler istiyoruz. Fakat şu anda ilişkilerimize, zarar verici eylemler aracılığıyla dahil olmak üzere istikrarsızlık kazandıran taraf Rus hükümeti, Kremlin” ifadesini kullandı.

Price, Rusya’ya yönelik bu eylemlerden dolayı alınacak tedbirlere ilişkin soruya, “Başkan Joe Biden, Rusya’nın hesap vereceğini net bir şekilde ortaya koydu, o sözünün eri. Sanırım size vaadini hatırlatacaktır” dedi.