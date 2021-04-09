‘ABD Başkanı Biden’ın danışmanları, milyar dolarlık liberal lobi ağları için çalıştı’ iddiası

ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki Beyaz Saray çalışanlarının, daha önce, ABD Yüksek Mahkemesi’ni etki altına almaya çalışan milyar dolarlık bir lobi ağı için çalıştıkları ortaya çıktı.

ABD merkezli Fox News kanalının haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın Sözcüsü Jen Psaki ve yargı alanındaki atamalar konusundaki danışmanı Paige Herwig, daha önce Arabella Advisors'ın dört kardeş kuruluşundan biri olan Sixteen Thirty Fonu’nun Demand Justice isimli bir yan kuruluşu için çalıştığı öğrenildi.

Habere göre kar amacı gütmeyen gruplar ağı, isimleri gizli olan bağışçılardan 2013 ile 2017 arasında 1.6 milyar dolar topladı.

Amerikan Kamu Güveni İcra Direktörü Caitlin Sutherland, Fox News'e verdiği demeçte, Demand Justice'in bu parayı ABD Yüksek Mahkemesi üzerinden yargı sisteminde değişiklik yapmak için kullandığını ileri sürdü.

Sutherland, "Yüksek Mahkeme'ye yeni koltuk eklemek, yargıçlar için görev süresi sınırı getirmek, Mahkeme’yi elden geçirmek ve sadece Yüksek Mahkeme'yi değil, yargının her kademesini daha ilerici kılacak şekilde değiştirmek istiyorlar” ifadelerini kullanarak, Sixteen Thirty Fonu’nun, Biden'in 2020 seçim kampanyasını destekleyen siyasi eylem komitelerine neredeyse 60 milyon dolar akıttığını belirtti.

Habere de yer alan iddialara göre Beyaz Saray Sözcüsü’nün icra kolu personeli mali ifşa raporu, Psaki'nin Demand Justice için bir ‘iletişim danışmanı’ olarak çalıştığını ortaya koyuyor. Ancak, Psaki'nin söz konusu grubun alt projelerinden biri olan ‘Yüksek Mahkeme Seçmeni’ danışma kurulunda da yer aldığını açıklamadığı belirtildi.

Habere göre, bir diğer Beyaz Saray çalışanı Herwig ise, Demand Justice'in baş danışman yardımcısıydı ve kuruluşun ilk çalışanlarından biriydi. Herwig daha sonra, kurucusu Mark Zuckerberg'in çok sayıda STK'ya 500 milyon dolar bağışladığı Facebook için de çalıştı.