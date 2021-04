'Johnny Soprano' öldü: Ünlü aktör Joseph Siravo kansere yenik düştü

The Sopranos dizisinin karakterlerinden Tony Soprano'nun babası Johnny'yi canlandıran Joseph Siravo hayatını kaybetti.

ABD'li aktör Garry Pastore tarafından duyurulan gelişmeye göre, kanserle mücadele eden 65 yaşındaki Joseph Siravo hayatını kaybetti.

Pastore, Siravo'nun ölümü üzerine yaptığı paylaşımda "Huzur içinde uyu arkadaşım, müthiş bir savaş verdin, seni özleyeceğim, öbür tarafta görüşürüz" notunu düştü.

Pastore ayrıca, "O gerçek bir centilmendi, onunla karşılıklı bir bağ ve samiyet bulduğum için çok şanslıyım. Oyunculuk onun için her zaman bir tutkuydu ve sizi yukarı taşıyacak ve destekleyecek arkadaşlar bulmak genelde zordur. Ben, Joe, Michael Rispoli ve Jimmy Gandolfini her zaman birbirimizi destekledik" dedi.

Bir diğer Sopranos oyuncusu Lillo Brancato Jr. da, ölüm haberini büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Oyunculuk kariyerine başlamadan önce New York'un ünlü Tisch School of the Arts ve Stanford Üniversitesi'ne giden Siravo, ilk kez 1993 yılında Carlito's Way'de Sean Penn ve Al Pacino'yla birlikte rol almıştı.

The Sopranos'ta Tony Soprano'nun babası Johnny rolünü oynamadan önce ise 1997'de, Law & Order'ın bir bölümünde rol almıştı.

Siravo, dizideki Tony karakterinin ebeveynleriyle çalkantılı ilişkisini ve mafya dünyasına ilk adımlarını nasıl attığını ortaya koyan sahnelerde 5 bölümde rol aldı.

Siravo ayrıca, mafya karakterlerine devam ederek The Wannabe'de gerçek hayattaki gangster John Gotti'yi canlandırmıştı ve filmlerinin yanı sıra Broadway'de ve Broadway dışında ve Amerika'nın popüler müzikali müzikal Jersey Boys turnesinde düzenli olarak sahneye çıktı.