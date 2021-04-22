Beyaz Saray: Biden'ın Ermeni Soykımı'nı ne zaman tanıyacağına dair söyleyebileceğimiz yeni bir şey henüz yok

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıyacağına ilişkin haberlere Beyaz Saray'dan yanıt geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden'ın Ermeni Soykımı'nı ne zaman tanıyacağına dair söyleyebileceğimiz yeni bir şey henüz yok" denildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'in 'Ermeni Soykırımı'nı ne zaman tanıyacağına dair duyuracağı herhangi bir yeni bilginin olmadığını kaydetti.

ABD medyasında, 'Biden Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanımaya hazırlanıyor' iddiasını taşıyan haberlere ilişkin gazetecilerin sorduğu soruyu yanıtlayan Psaki, "Bu konuya büyük bir ilgi var, ancak açıklama konusunda başkanın önüne geçemeyeceğim ve bugün kürsüden sağlayabileceğim başka bir şey de yok" dedi.

Mart ayında, ABD Dış İlişkiler Komitesi, Biden'a 'Ermeni Soykırımı'nı tanıma çağrısında bulunmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevde bulunduğu süre boyunca 'soykırım' ifadesini kullanmaktan kaçınmıştı.