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    Donald Trump

    Polise dair 'Sıra sende #Hesapverebilirlik' diye tweetleyip silen James'e Trump'tan 'ırkçılık, bölücülük' suçlaması

    © REUTERS / L.E. Baskow
    ABD
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    ABD'de 16 yaşındaki siyah bir kızın beyaz bir polis memuru tarafından vurulmasının görüntülerini "Sıra sende #Hesapverebilirlik" diyerek paylaştıktan sonra tepkiler üzerine silen NBA yıldızı LeBron James, eski belalısı 45. Başkan Donald Trump'a adeta davetiye çıkarmış oldu. 

    Laf dalaşına girdiği sayısız önde gelen kişi arasında ayrı bir yeri olan NBA yıldızı LeBron James'in etrafında oluşan son skandala balıklama atlayan Trump, bu vesileyle polisin George Floyd cinayetinin tetiklediği ırkçılık karşıtı Siyah Yaşamlar Önemlidir protestolarına Los Angeles Lakers yıldızının öncülüğünde NBA'in verdiği desteğin reytingleri düşürdüğü tezini de tekrarladı. 

    Pek çok sosyal medya platformundan kovulmuş bulunan eski Başkan'ın sözcüsü aracılığıyla yayımlattığı açıklamada "LeBron James uzun ve ayrıcalıklı tarihinin açık ara en düşük televizyon reytinglerine inen NBA'in yıkımına liderlik etmek yerine basketbola odaklanmalı" denildi.

    Ohio eyaletinin Columbus kentinde iki kişinin üzerine bıçakla yürüyen 16 yaşındaki siyah kız Ma’khia Bryant'ı tabancayla vurarak öldüren beyaz polis memuru Nicholas Reardon'ı hedef gösterdiği eleştirilerine uğraması üzerine tweetini silen James'in "Bizim sözlerimizi daha fazla ırkçılık yaratmak için kullanıyorlar" yakınmasında da yanıt veren Trump, NBA yıldızını ırkçılıkla suçladı:

    "Onun IRKÇI atıp tutmaları bölücü, kötücül, aşağılayıcı ve küçültücü. Büyük bir basketbol oyuncusu olabilir, ama ülkemizi biraraya getirmek için hiçbir şey yapmıyor."

    Cumhriyetçi Parti içinde Trump'ın destekçilerinden olan Teksas Senatörü Ted Cruz da öncesinde James'i kınayarak, böyle bir mesaj atmasının son derece büyük sorumsuzluk olduğunu ve şiddete çağrı olarak yorumlanabileceğini söyledi. 

    Bazı kullanıcılar da 6 Ocak Kongre saldırısını teşvik ettiği gerekçesiyle Trump'ı yasaklayan Twitter'ın niye polisi hedef gösteren James'i yasaklamadığına dair paylaşımlarda bulundu.

    NBA yıldızının "Sıra sende #Hesapverebilirlik" paylaşımı, silahsız siyah yurttaş George Floyd'u boğarak öldüren beyaz polis memurunun cinayetten suçlu bulunması sonrası, 16 yaşındaki siyah bir kızın beyaz bir polis memuru tarafından vurulmasının ardından geldi. James tepkiler üzerine tweeti kaldırmasıyla ilgili açıklamasında "Tweeti kaldırdım, çünkü daha fazla nefret yaratmak için kullanıldı. Burada söz konusu olan tek bir polis memuru değil, tüm bir sistem" dedi.

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