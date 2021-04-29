New York’tan 1 Temmuz’da tam açılma kararı

ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle alınan kısıtlama kararlarının 1 Temmuz'da kaldırılacağı, kentin bu tarihten itibaren tam açılma sürecine gireceği duyuruldu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte tam açılmanın ne zaman başlayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı De Blasio, bugün yaptığı açıklamada, “Planımız 1 Temmuz’da New York’u tamamen yeniden açmak” ifadelerini kullandı.

New York City aims to fully reopen on July 1, Mayor Bill de Blasio said on Thursday, despite his authority to lift business restrictions being somewhat limited.



“This is going to be the summer of New York City,” he said on MSNBC.https://t.co/aoUu9lxAMh — The New York Times (@nytimes) April 29, 2021

​Başkan, tam açılmanın uygulanacak olmasında aşılama kampanyasının güçlü etkisine değindi.

Dünya genelinde koronavirüsün en çok etkilediği kentlerden biri olan New York'ta, 29 Nisan itibarıyla 6.3 milyondan fazla aşı yapılırken, 2.4 milyon kişi iki doz aşısını almış durumda.