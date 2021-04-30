Pentagon'dan Çin'le silahlı çatışma olasılığı hakkında açıklama

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, ABD ile Çin arasındaki olası silahlı çatışmanın kaçınılmaz olmadığını ancak her iki ülkenin ikili ilişkilerde gerilimi gereksiz yere tırmandırmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

ABD ile Çin arasındaki siyasi ve ekonomik çekişmenin yol açtığı gerilim devam ederken ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) iki ülke arasındaki silahlı çatışma olasılığıyla ilgili açıklama geldi.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen bir konferansa katılan Savunma Bakan Yardımcısı Hicks, "Pentagon'a göre Çin ile silahlı çatışma kaçınılmaz mı görünüyor?" sorusuna "Hayır, ben öyle olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Hicks, "ABD ve Çin'in rekabet edeceği uluslararası düzenin kuralları, ekonomi ve benzeri gibi birçok alan var. İşbirliği için de alanlar ve fırsatlar var. Ancak askeri boyutu ele alacak olursak, her şeyden önce gerilimi gereksiz yere tırmandırmaktan kaçınmalıyız. Aynı zamanda da, ulusal çıkarlarımıza zarar veren saldırganlığı dizginlemeye hazır olduğumuzu göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 'demokrasinin dünyanın her yerinde aynı tadı vaat eden Coca-Cola gibi bir şey olmadığını' kaydederek ABD'nin Çin'in bağımsız olarak seçtiği yola ve sisteme saygı duyması gerektiğini söylemişti.