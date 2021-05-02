ABD'de kumarhane saldırısı: En az 7 kişi yaralandı

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir kumarhanede silahlı saldırı meydana geldi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Wisconsin'in Green Bay bölgesindeki Oneida isimli bir kumarhanede en az 7 kişi yaralandı.

Saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

#GreenBay #Wisconsin

Reported active shooter incident with unknown victims in Green Bay, WI, at the Oneida Casino. pic.twitter.com/5hNWWTPJyn — Shane B. Murphy (@shanermurph) May 2, 2021

​Sosyal medyadaki paylaşımlara göre görgü tanıkları, olay yerine en az 50 polis aracının gönderildiğini bildirdi.

This is the situation right now at the Oneida Casino in Green Bay. Reports of an active shooter. Avoid the area. (Video via @anneluty) pic.twitter.com/iMtnnYVyWK — Kyle Malzhan (@KyleMalzhan) May 2, 2021

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Ayrıntılar geliyor...