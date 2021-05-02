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    Esme Bianco

    Game of Thrones oyuncusundan Marilyn Manson'a tecavüz davası

    © AFP 2021 / ANGELA WEISS
    ABD
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    Sputnik Türkiye
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    Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Ros karakteriyle bilinen Esme Bianco, ünlü şarkıcı Marilyn Manson'ı, kendisine tecavüz etmekle ve cinsel şiddet uygulamakla suçladı.

    Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Ros karakteriyle tanınan oyuncu Esme Bianco, ünlü şarkıcı Marilyn Manson ve eski menajeri Tony Ciulla hakkında suç duyurusunda bulundu. Bianco, şarkıcının kendisine tecavüz ettiğini ve cinsel şiddet uyguladığını iddia etti.

    Los Angeles’taki federal mahkemede açılan davada Bianco, müzik videoları ve filmlerdeki sahte rol iddialarıyla kendisini İngiltere'den Kaliforniya'ya  getirerek insan kaçakçılığı yasasını ihlal ettiğini öne sürdü. Dava dosyasında, asıl adı Brian Warner olan Manson'un, Bianco'yu 2009 yılında bir şarkının videosunu çekmek için Los Angeles’a getirdiği bilgisi yer aldı. 2011 yılında ise yine Phantasmagoria adlı uzun metrajlı film için Los Angeles’a getirdiği ve bu projenin de gerçekleşmediği aktarıldı.

    Açılan dava dosyasında, "Warner'ın fiziksel, cinsel, psikolojik ve duygusal istismarının boyutunu anlamak Bianco’nun yıllarını aldı" ifadesi yer aldı.

    Söz konusu suç duyurusu bu yıl cinsel ve fiziksel istismar iddiaları ortaya çıktığından beri Manson'a karşı atılan ilk yasal adım.

    Westworld dizisinin yıldızı Evan Rachel Wood, şubat ayında, Manson'ı cinsel tacizde bulunmak için kendisini mağdur ederek rıza almakla ve yıllarca istismar etmekle suçlamıştı. Wood'un iddialarının ardından başka kadınlar da cinsel saldırı, psikolojik istismar ve çeşitli şiddet, baskı ve sindirme biçimleri de dahil olmak üzere Manson aleyhine kendi iddialarını paylaşmak için öne çıkmıştı.

    Şubat ayındaki iddialara yanıt olarak Manson, Instagram hesabından şöyle yazmıştı: "Hakkımdaki bu son iddialar gerçeğin korkunç bir şekilde çarpıtmasıdır. Samimi ilişkilerim her zaman karşılıklı fikir birliğine dayalı olmuştur. Başkaları bugün, geçmiş olayları yanlış aktarmayı seçiyor olsa da gerçek budur."

    Etiketler:
    insan kaçakçısı, Evan Rachel Wood, Tecavüz, Marilyn Manson, Game of Thrones, Esme Bianco
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