ABD'de bir aile, 5 yaşındaki otizmli çocukları maske takamadığı için uçağa alınmadı

ABD'de bir ailenin, 5ABD'yaşındaki otizmli çocukları maske takamadığı için uçmaları engellendi.

ABD'nin Iowa eyaletinden bir ailenin, 5 yaşındaki otizmli çocuklarının yüz maskesi takamaması nedeniyle Southwest Havayolları'na ait bir uçağı kullanmaları engellendi.

Aile, uçağa binmeden önce otistik ve duyusal işleme bozukluğu olan çocuklarının yüz maskesiyle ilgili sorunlar yaşadığını ve maskeyi takamadığını söyledi. Ancak uçak personeli, diğer yolcuların tepkisine rağmen ailenin uçağa binemeyeceğini söyledi.

Uçaktaki yolculardan Dr. Vince Hassel, otistik çocuğun yaşadıklarıyla ilgili olarak "Kriz geçiriyordu ve bunu izlemek gerçekten korkunçtu" dedi.

Southwest Havayolları'ndan yapılan açıklamada, yasalara göre 2 yaş ve üzerindeki yolcuların seyahat ederken maske takmalarının zorunlu olduğu hatırlatılırken, engelli yolcuların muafiyet başvurularının değerlendirildiği bildirildi. Şirket buna karşın 5 yaşındaki çocuğun muafiyet kapsamında olmadığını öne sürdü. Şirketin aileye kurallara uymaları için ek süre sağlama konusunda otele yerleştirmeyi önerdiği ancak ailenin bunu kabul etmeyip para iadesiyle eve döndüğü belirtildi.

Ailenin avukatı ise, şirketin bütün yönergelerin belli olmasına karşın Engelli Amerikalılar Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürdü.