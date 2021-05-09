New York'ta Times Meydanı'ndaki silahlı saldırıda 4 yaşındaki çocukla bir kadın yaralandı

Kentin en kalabalık yerlerinden Times Meydanı'nda, silahlı bir saldırı meydana geldi.
Yetkililer, saldırıda yaralanan 4 yaşındaki çocuk ile bir kadının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
New York Polis Departmanı ise Twitter hesabından, Manhattan'da 7. Cadde ve 44. sokaktan kaçınılması gerektiği açıklaması yaptı.
Olay yerinden kaçan saldırgan ise hala yakalanamadı.
Breaking: Streets surrounding Times Square are closed to traffic in midtown Manhattan after a woman and child were shot. The suspect is reportedly on the loose. pic.twitter.com/PhisbJw6YT— PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 8, 2021
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