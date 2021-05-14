ABD’de 43 yıl sonra gelen 'pardon'

ABD’nin Kansas şehrinde üç cinayetten yanlış bir mahkumiyet kararı nedeniyle 43 yıl suçsuz yere hapis yatan Kevin Strickland özgürlüğüne kavuştu.

ABD'nin Kansa eyaletinde konuşulan 'üçlü cinayet' davası, Nisan 1978'de işlenen cinayetle başladı.

61 yaşındaki Kevin Strickland, 1979'daki ilk duruşmada beraat etti. Ancak mahkeme heyeti Strickland 2 ay aradan sonra ikinci derece cinayetten ikinci kez suçlu buldu.

The is Kevin Strickland ⁦@KCTV5⁩

43 years in prison saying he’s innocent- current prosecutor says he’s right pic.twitter.com/9cC0FDw68u — Angie Ricono (@angiericono) May 10, 2021

​Yerel medyadan bir gazetenin Nisan 1978 tarihindeki haberinde cinayet suçlarını kabul eden 2 kişinin o esnada Strickland'in yanlarında olmadığını söyledi.

Haberin ardından Jackson County Savcılığı, dosyayı geçtiğimiz Kasım ayında yeniden incelemeye aldı.

Savcılığın yaptığı inceleme sonucunda heyet, geçtiğimiz Pazartesi günü Strickland'in suçsuz yere hapis cezası yattığını tespit etmesinin ardından salıverilmesine karar verdi.

Kansas Star'a konuşan 43 yıldır suçsuz yere hapis cezası yatan Kevin Strickland, Batı Missouri Tedavi Merkezi'nden sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldığını açıkladı.