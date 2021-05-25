ABD’de ‘Rus ordusu’ senatör ve gazeteciyi birbirine düşürdü

Senatör Cruz, Twitter hesabından, şınav çeken, paraşütle atlayan ve atış talimi yapan Rus askerlerinin TikTok videosunu paylaştı. Politikacı bu videoyu, eşcinsel ailede büyüyen ve asker olmaya karar veren ABD’li kadının anlatıldığı bir çizgi filmiyle karşılaştırdı. Cruz, “Önyargıdan arındırılmış ve hadım edilmiş bir ordu en iyi fikir olmayabilir” yorumunda bulundu.

MSNBC sunucusu Williams, programı sırasında, Senatör Cruz’un yurtsever olduğundan şüphelendiğini belirterek politikacıyı Rus propagandasını yaymakla suçladı. Gazeteci, “Kremlin’in adamı olan Cruz’un” bir gün Rusya Devlet Başkanı olmak istediği esprisini yaptı.

Cruz, yanıtını yine Twitter üzerinden verdi. Komünistlerden nefret ettiği için “Kremlin’in adamı” şeklinde nitelendirilemeyeceğini savunan Senatör, ABD’li askerlerinin Ruslardan daha güçlü olması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi. Politikacı ayrıca gazeteciyi, şiddetle Rus, Çin ve Kübalı komünistleri desteklemek ve ABD ordusunu zayıflatmaya çalışmakla suçladı.

Williams’ın dikkatini “Kremlin’in adamı Joe” Biden’a çeken Senatör Cruz, yeni ABD idaresinin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına uygulanan yaptırımlardan vazgeçtiğini anımsattı.

Polemikte komünistlerin adının geçmesi tarihçi Kevin M. Kruse’u şaşırttı. Rusya’nın 30 yıldır komünist olmadığını anımsatan Kruse, politikacıya, “Senatör, şu anda Kremlin’de komünistlerin olduğuna mı inanıyorsunuz?” diye sordu. Senatör’un bu soruya yanıtı, “Evet. KGB Albayı Vladimir Putin her zaman komünistti ve öyle kalacak” şeklinde oldu.