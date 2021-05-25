Cumhuriyetçilerin yüzde 53’üne göre gerçek başkan hala Trump

ABD'de yapılan bir anket, Cumhuriyetçi Partililerin çoğunluğunun 2020 başkanlık seçimini eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kazandığına, Joe Biden'ın seçimlerde hile yaptığına inandığını ortaya çıkardı.

ABD'de 17 ile 19 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirilen ankete göre, Cumhuriyetçiler’in yüzde 53’ü, Trump'ın şu anda 'gerçek başkan' olduğuna inanıyor.

Reuters haber ajansı ile Ipsos araştırma şirketi tarafından düzenlenen ankete göre bu oran, Demokratlar arasında yüzde 3 ve tüm ABD'li seçmenler arasında ise yüzde 25 olarak kaydedildi.

A new #poll conducted between May 17-19, 2021 finds that over half of #Republicans believe Donald #Trump is the actual President of the United States. https://t.co/i07sewMSVX pic.twitter.com/Z1qZPJ1O34 — Ipsos US (@ipsosus) May 21, 2021

​Ankete göre, yetişkin nüfusun yaklaşık 4'te 1'i, 3 Kasım başkanlık seçimlerinin yasa dışı yöntemlerle lekelendiğine inanıyor. Cumhuriyetçiler arasında buna inananların oranının yüzde 56 olduğu belirtildi.

ABD Kongre Binası'na 6 Ocak'ta düzenlenen ve 5 kişinin ölmesiyle sonuçlanan baskında Trump’ın sorumluluğun bir kısmını üstlenmesi gerektiğine inanan Cumhuriyetçilerin oranı ise yüzde 29.

Daha önce benzer bir ankette de oranlar hemen hemen aynıydı. 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılan bu anket, ABD vatandaşlarının yüzde 28'i ve Cumhuriyetçilerin yüzde 59'unun aynı şekilde düşündüğünü ortaya çıkarmıştı.

2 anket de ABD genelinde çevrim içi olarak yapıldı. Mayıs ayında yapılan anket, 909 Demokrat ve 754 Cumhuriyetçi de dahil olmak üzere 2 bin 7 yetişkinin cevaplarından oluştu.

Anketlerdeki hata payı ise yaklaşık yüzde 4 olarak belirlendi.