Kayıt
21:21 25 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    ABD polisi

    Teksas'ta dört kadın polis, sürekli erkek amirlerin cinsel saldırısına uğradıkları suçlamasıyla federal dava açtı

    © Fotolia / Dominik Herz
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 12
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202105251044584281-teksasta-dort-kadin-polis-surekli-erkek-amirlerin-cinsel-saldirisina-ugradiklari-suclamasiyla/

    ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin muhafazakar tabanının kalesi Teksas eyaletinde kadın polislerin insan kaçakçılarını yakalamak için düzenlenen partilerde fahişe rolü oynarken mütemadiyen erkek meslektaşlarının cinsel saldırısına uğraması skandalı patlak verdi.

    Maço kültürünün hakim olduğu başına buyruk Teksas eyaletinde, Harris bölgesi birinci karakolu insan kaçakçılığıyla mücadele birimi tarafından işe alınan Latin Amerika kökenli dört genç kadın, iş görüşmesinden operasyon hazırlığına ve gizli görevin icrasına dek her aşamada sürekli olarak üst rütbeli erkek polislerin cinsel tacizine ve saldırısına uğradıkları suçlamasında bulundu.  Dört kadın polis, bu suçlamayla Harris bölgesinin polis müdürü Alan Rosen, müdür yardımcısı Chris Gore ve teğmen Shane Rigdon'a karşı federal dava açtı.

    'Fahişe rolü isteyen amirlerden cinsel saldırı'

    Washington Post gazetesinin incelediği dava başvurusuna göre, hiçbir eğitim verilmeden gizli görev için sivil polis olarak işe alınan dört kadına iş görüşmesinde "Bu iş için gerekenler sende var mı" diye soruldu.

    Çok geçmeden, gerekenin, insan kaçakçılarını yakalamak için düzenlenen bekarlığa veda partilerinde sarhoş erkek meslektaşlarının yanında fahişe gibi davranma, dekolte giyinme, aşırı derecede içme olduğunu öğrenen kadınlara 'tutuklamaların gerçekleşmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaları' talimatı verildi.

    'Aşağılandılar ve rütbeleri indirildi'

    Bu partilere katılan üst rütbeli erkek polislerin diğer personelin gözü önünde kendilerine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen kadınlar, bu muameleden şikayette bulunup görev değişikliği talep ettiklerinde rütbelerinin indirildiğini ve alay edildiklerini belirtti.

    'Cinsel saldırı ve tacize karşı sıfır hoşgörü' savunması

    Kadınların çok ayrıntılı betimledikleri suçlamaları inkar eden Rosen, Houston Chronicle gazetesine yaptığı açıklamada, cinsel saldırı ve tacize karşı sıfır hoşgörü uyguladığını, düşmanca bir çalışma ortamına asla izin vermeyeceğini savundu. Suçlamaları öğrenince iç soruşturma açtığını ve insan kaçakçılığıyla mücadele biriminin üst düzeyinde değişikliğe gittiğini söyleyen polis müdürü"Bugüne dek bu davacılardan hiçbiri resmi bir şikayette bulunmadı. Her birine güvenli bir ortamda endişelerini dile getirme fırsatı verildi. O beyanlarla davadaki iddialar çelişiyor" dedi.

    'Başka kadınların veya çocukların başına böyle bir şey gelmesin'

    2019-2020'de göreve alınan dört kadın ise basın toplantısı düzenleyerek dava açtıklarını duyurdu. İçlerinden biri "Bugün güce karşı gerçeği söylemek için buradayız ki, başka kadınların veya çocukların başına bir daha böyle bir şey gelmesin" dedi. Maddi tazminat talep eden kadınlar, davayla 'polis teşkilatında erkeklerin cinsel saldırı ve taciz uygulamalarının durmasını hedeflediklerini' belirtti.

    Etiketler:
    Dava, müdür, rütbe, Cinsel taciz, Cinsel saldırı, Erkek, Kadın, Polis, Teksas, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında: 'Türkiye'ye futbolcu olmak için gelmiştim'
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi rekor kırdı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet