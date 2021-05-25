Teksas'ta dört kadın polis, sürekli erkek amirlerin cinsel saldırısına uğradıkları suçlamasıyla federal dava açtı

Maço kültürünün hakim olduğu başına buyruk Teksas eyaletinde, Harris bölgesi birinci karakolu insan kaçakçılığıyla mücadele birimi tarafından işe alınan Latin Amerika kökenli dört genç kadın, iş görüşmesinden operasyon hazırlığına ve gizli görevin icrasına dek her aşamada sürekli olarak üst rütbeli erkek polislerin cinsel tacizine ve saldırısına uğradıkları suçlamasında bulundu. Dört kadın polis, bu suçlamayla Harris bölgesinin polis müdürü Alan Rosen, müdür yardımcısı Chris Gore ve teğmen Shane Rigdon'a karşı federal dava açtı.

Female officers in Texas were recruited for undercover ‘bachelor parties’ as part of human trafficking investigations. Instead, they were sexually assaulted by male cops, they say. https://t.co/J8hx1ZyfO0 — Philadelphia Justice Project for Women & Girls (@JusticeGirls) May 25, 2021

'Fahişe rolü isteyen amirlerden cinsel saldırı'

Washington Post gazetesinin incelediği dava başvurusuna göre, hiçbir eğitim verilmeden gizli görev için sivil polis olarak işe alınan dört kadına iş görüşmesinde "Bu iş için gerekenler sende var mı" diye soruldu.

Çok geçmeden, gerekenin, insan kaçakçılarını yakalamak için düzenlenen bekarlığa veda partilerinde sarhoş erkek meslektaşlarının yanında fahişe gibi davranma, dekolte giyinme, aşırı derecede içme olduğunu öğrenen kadınlara 'tutuklamaların gerçekleşmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaları' talimatı verildi.

'Aşağılandılar ve rütbeleri indirildi'

Bu partilere katılan üst rütbeli erkek polislerin diğer personelin gözü önünde kendilerine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen kadınlar, bu muameleden şikayette bulunup görev değişikliği talep ettiklerinde rütbelerinin indirildiğini ve alay edildiklerini belirtti.

Current and former female deputies in Houston say in the lawsuit that they were sexually assaulted by superiors during undercover prostitution stings.

https://t.co/45NChcWsVH — KENS 5 (@KENS5) May 25, 2021

'Cinsel saldırı ve tacize karşı sıfır hoşgörü' savunması

Kadınların çok ayrıntılı betimledikleri suçlamaları inkar eden Rosen, Houston Chronicle gazetesine yaptığı açıklamada, cinsel saldırı ve tacize karşı sıfır hoşgörü uyguladığını, düşmanca bir çalışma ortamına asla izin vermeyeceğini savundu. Suçlamaları öğrenince iç soruşturma açtığını ve insan kaçakçılığıyla mücadele biriminin üst düzeyinde değişikliğe gittiğini söyleyen polis müdürü, "Bugüne dek bu davacılardan hiçbiri resmi bir şikayette bulunmadı. Her birine güvenli bir ortamda endişelerini dile getirme fırsatı verildi. O beyanlarla davadaki iddialar çelişiyor" dedi.

#BREAKING: Three current and former female Harris County deputy constables are alleging in a lawsuit expected to be filed Monday that they were sexually assaulted, exploited, and harassed by their superiors.https://t.co/DD8PiCyAJ3 — Houston Chronicle (@HoustonChron) May 24, 2021

'Başka kadınların veya çocukların başına böyle bir şey gelmesin'

2019-2020'de göreve alınan dört kadın ise basın toplantısı düzenleyerek dava açtıklarını duyurdu. İçlerinden biri "Bugün güce karşı gerçeği söylemek için buradayız ki, başka kadınların veya çocukların başına bir daha böyle bir şey gelmesin" dedi. Maddi tazminat talep eden kadınlar, davayla 'polis teşkilatında erkeklerin cinsel saldırı ve taciz uygulamalarının durmasını hedeflediklerini' belirtti.