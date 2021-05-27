Saldırı ile suçlanan Marilyn Manson hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

New Hampshire polisi tarafından hakkında iki tane saldırı suçlaması bulunan Marilyn Manson için tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Manson ve menajerlerinin tutuklama kararından bir süredir haberdar olduğu ancak yetkililere dönüş yapmadığı açıklandı.

Marilyn Manson'ın eski asistanı Ashley Walters, cinsel taciz suçlamasıyla Manson'a dava açmıştı.

Walters'ın avukatları Manson'ın korkunç ve vahşi bir patron olduğunu, arkadaşlarına "Walters'ı el ile taciz edip öpebileceklerini" söylediğini ve aralıksız 48 saat çalıştırdığını belirtmişti.

1 Şubat'ta Manson'ın eski nişanlısı aktris Evan Rachel Wood da Instagram hesabında, Manson tarafından yıllarca korkunç bir şekilde taciz edildiğini iddia ettiği bir paylaşım yapmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Evan Rachel Wood (@evanrachelwood)'in paylaştığı bir gönderi

Wood, savcılığa yaptığı suç duyurusunun belgesini de yine Instagram hesabında takipçileriyle paylaşmıştı.

Manson ise iddialara yanıt olarak Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Açıkçası, sanatım ve hayatım uzun zamandır tartışmaların odağı haline geldi ancak benimle ilgili bu son iddialar gerçekliğin korkunç çarpıtmaları" açıklamasında bulundu.