ABD'de restorana çıplak girip ortalığı dağıtan kadın gözaltına alındı

ABD'nin Florida eyaletinde bir restorana çıplak bir şekilde gelerek içki şişelerini yere fırlatan kadın gözaltına alındı.

Florida eyaletinin Ocala şehrinde 53 yaşındaki Tina Kindred, çırılçıplak girdiği et restoranında masaların üzerine çıkarak içecek şişelerini ve etrafta bulduğu diğer eşyaları etrafa fırlatmaya başladı.

Reddit, Facebook ve Twitter'da dolaşıma giren ve yüzlerce kez paylaşılan videoda, Kindred'in etraftakilerin kendisine durmasını söylemelerine rağmen durmadığı görülüyor.

Fox News'de yer alan habere göre, Kindred, ihbar üzerine restorana gelen polis memurlarına da şişeler fırlattı.

Naked Florida woman, 53, Tasered, charged with aggravated battery on law enforcement and felony criminal mischief after wrecking Outback Steak House and Moji Grill in Ocala #BecauseFlorida: https://t.co/tYyOFoOb5W pic.twitter.com/2TAY71XeUs — Billy Corben (@BillyCorben) June 6, 2021

​Ekiplerin zorlukla sakinleştirip kelepçeleyerek gözaltına aldığı Kindred daha sonra sağlık kontrolü için yakındaki hastaneye götürüldü.

Kindred'in resorana verdiği zararın miktarı henüz açılanmazken, yetkililer "Restoranda bulunan çoğu tabak, bardak ve içkiler kırıldı" açıklaması yaptı.

Kindred'in olayı neden gerçekleştirdiği bilinmezken bir restoran yetkilisi ifadesinde bir görevlinin kadını içeri almadığını ve buna sinirlenmiş olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada ise Kindred'in alkol etkisinde olmadığı ancak yapılan testlerde esrar kullandığına dair bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.

Polise mukavemet ve mülke zarar verme suçlamaları yöneltilen Kindred, 6 Temmuz'da mahkemeye çıkacak.

She went FULL Florida...https://t.co/BRHFn3GHhl — Whiskey Riff (@WhiskeyRiff) June 7, 2021

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