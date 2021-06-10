Biden’dan Putin ile görüşmesinde ‘Amerika’nın döndüğünü’ söyleme sözü

İngiltere’deki ABD üssündeki askerlere konuşan Biden, başladığı ilk yurtdışı gezisi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirterek, “Onun bilmesini sağlamak için. Onun bilmesini istiyorum” ifadesini kullandı.

Biden, “İlk yurtdışı gezimin her aşamasında ABD’nin döndüğünü ortaya koyacağım” dedi.

‘Rusya ile çatışma arayışında değiliz’

ABD lideri, “Rusya ile çatışma arayışı içinde değiliz. Stabil, öngörülebilir ilişkiler arıyoruz. Uluslarımız, diğer şeylerin yanı sıra stratejik istikrar konusunda büyük sorumluluk paylaşıyor” diye konuştu.

Bu sorumluluğa tüm ciddiyetle yaklaştığını söyleyen Biden, “Ancak Rus hükümetinin zararlı eylemlere karışmasına ABD’nin güçlü ve anlamlı yanıt vereceğini açıkça belirttim” diye ekledi.