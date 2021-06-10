ABD'nin Teksas eyaletindeki askeri üsse silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir askeri üsse silahlı saldırı düzenlendiği, kaçan iki saldırganın arandığı bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki San Antonio-Lackland Üssü'ne yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) en büyük üssü olan Lackland'de görevli Yarbay Brian S. Loveless, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz iki kişi tarafından üssün giriş kapısına ateş edildiği, kaçan saldırganların bulunması için soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Söz konusu olay nedeniyle girişlere kapatılan askeri bölgenin, bir süre sonra açıldığı kaydedildi.

Active shooter situation forces lockdown of #Texas military base | Jun 9

- An Air Force base in #SanAntonio is on lockdown for an “active shooter warning,” but the base says there are no reported injuries.https://t.co/IUQla6LfZW — Graviola Finland (@GraviolaDOTfi) June 9, 2021

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