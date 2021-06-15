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    ABD Başkanı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin

    Politico: Rusya-Çin işbirliği, Biden yönetimini endişelendiriyor

    © AP Photo / Evan Vucci
    ABD
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    ABD'de Joe Biden yönetiminin, Rusya ile Çin arasındaki işbirliği seviyesinin giderek artmasından endişe duyduğu belirtildi.

    Politico'nun üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya ile Çin arasındaki işbirliği geliştikçe Beyaz Saray'daki endişe düzeyi de artıyor.

    Rusya-Çin ilişkilerinin uzun yıllar taktik işbirliğiyle veya geçici partnerlikle sınırlı kaldığını belirten Politico'nun kaynakları, son dönemde iki ülke arasındaki etkileşimin daha sürdürülebilir ve stratejik hale geldiğinin altını çizdi.

    Beyaz Saray'dan bir bürokrat, "Son 10 yılda gözlediğimiz Rusya-Çin etkileşimi, daha derin bir hal aldı ve dürüst olmak gerekirse daha fazla endişe veriyor. Bu işbirliğinin belirli ölçüde 'sözde ittifak' şeklinde sürdüğünü düşünüyorum" dedi.

    'Çin'in meydan okumaları en büyük endişe kaynağı'

    Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı.
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    Politico, Rusya ve Çin'in BM'deki önemli konularda sıkça ortak tutum sergilediğini, ticari, askeri ve teknolojik alanlarda işbirliğini geliştirdiğini belirtti.

    Bununla ilgili görüşlerini anlatan bir kaynak, "ABD'nin genel stratejisini değiştirerek bu iki ülkeyi dizginleme yoluna mı  yoksa onlara karşı yeni yaklaşımlar geliştirme yoluna mı gideceğine karar vermeli. Kısa vadede endişe yaratan konuların çıkış yeri Rusya, ancak Çin'in uzun vadeli meydan okumaları en büyük endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

    Politico, bugün Cenevre'de ilk yüz yüze görüşmesini yapacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Joe Biden'ın Rusya-Çin ilişkilerini ele almasının beklendiğini de kaydetti.

    Etiketler:
    işbirliği, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vladimir Putin, Joe Biden, ittifak, NATO, ABD, Çin, Rusya
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