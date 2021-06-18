Biden, ABD'de köleliğin kaldırıldığı 19 Haziran'ın 'federal tatil' olmasını öngören yasayı imzaladı

ABD Başkanı Biden, 1865'te köleliğin yasaklandığı ülkede yıl dönümü anısına kutlanan ve 'Juneteenth' olarak nitelendirilen 19 Haziran'ın 'federal tatil' olmasını öngören yasayı onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki kölelik tarihine dikkati çekerek, "Büyük toplumlar, en acılı anılarını görmezden gelmez, onları kucaklar. Büyük toplumlar kaçmaz, hatalarının sonuçlarıyla yüzleşirler" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki siyah toplumun ülkeye katkılarından bahseden Biden, kölelik tarihi ve yansımalarıyla ilgili daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

Biden konuşmasının ardından her yıl 19 Haziran tarihinin federal tatil olması için daha önce Temsilciler Meclisi ve Senato'nun onayını alan yasayı imzaladı.

We cannot rest until the promise of equality is fulfilled — for every one of us, in every corner of this nation.



That is the meaning of Juneteenth. — President Biden (@POTUS) June 17, 2021

ABD'de 19 Haziran 1865'te kölelik tamamen kaldırılmıştı.