ABD'de 'Türk Demokrasi Projesi' adlı dernek kuruldu

ABD'nin başkenti Washington'da 'Türk Demokrasi Projesi' adlı bir dernek kuruldu. Derneğin kurucuları arasında Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski Florida Valisi Jeb Bush, İtalyanın eski Dışişleri Bakanı Sant'Agata gibi isimler bulunuyor.

Turkish Democracy Project (Türk Demokrasi Projesi) isimli derneğin internet sayfasında "Türk Demokrasi Projesi, Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden uzaklaşmasına ve otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen, partizan olmayan, uluslararası bir politika örgütüdür" ifadeleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın komşularını tehdit ettiği belirtilen açıklamada, "(Erdoğan) aşırılıkçı grupları destekledi, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan çatışmaları desteklemek için malzeme gönderdi, etnik azınlıklara zulmetti, özgür basını yok etti, siyasi muhalifleri hapse attı ve öldürdü, demokratik kurumları aşındırdı, Türkiye'nin tüm kurumlarına yolsuzluk yaydı. Aynı zamanda, Türkiye ekonomisi, Erdoğan'ın politikalarının bir sonucu olarak ciddi bir ekonomik gerileme yaşadı. Hukukun üstünlüğü bozulurken ve yolsuzluk yaygınlaşırken, Erdoğan ve oligarkları servet ve güç toplamaya devam ediyor. 2020'de Freedom House örgütü, Türkiye'yi resmen “özgür değil” ilan etti" deniliyor.

Sitede, derneğin amacının ise 'Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının, insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonuna durdurmak olduğu' belirtiliyor.

Türk Demokrasi Projesi'nin kurucuları arasında ABD Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, GW.Bush kardeşi eski Florida Valisi Jeb Bush ve İtalyanın eski Dışişleri Bakanı Sant'Agata gibi isimler var.

Today we are proud to advocate for Turkish human rights and a return to democratic values in #Turkey as we launch the Turkish Democracy Project. Learn about our work and sign up for news and events! https://t.co/n14iviCleb — Turkish Democracy Project (@turkish_project) June 23, 2021

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