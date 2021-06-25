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    Pfizer-BionTech aşısı

    Aşılarda kullanılan mRNA teknolojisinin mucidi: Hükümet riskler konusunda şeffaf değil

    © REUTERS / Cagla Gurdogan
    ABD
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    Aşılarda kullanılan mRNA teknolojisinin mucidi Dr. Robert Malone, hükümetin mRNA tekenolojisiyle üretilen aşılar konusunda şeffaf davranmadığını söyledi ve "İnsanların aşıları kabul edip etmemeye karar verme hakkı olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Koronavirüs aşısında kullanılan mRNA teknolojisini icat eden Dr. Robert Malone, Çarşamba gecesi Fox TV'de Tucker Carlson'a yaptığı açıklamada, 18 yaşın altındaki kişilerle virüse yakalanmış kişilerin bu aşıları kullanmaması gerektiğini söyledi. 

    "Hükümet riskler konusunda şeffaf değil" diyen Malone, 18-22 yaş aralığındaki insanlara atıfta bulunarak, "Faydaların risklerden daha ağır bastığını düşünmüyorum, ama ne yazık ki risk-fayda analizi yapılmıyor. Riskler olduğunu biliyorum ancak endişem verilere erişimin olmaması. Dolayısıyla, insanların aşıları kabul edip etmemeye karar verme hakkı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    © AFP 2021
    ABD: Aşı yaptıran 30 yaş ve altındakilerde görülen kalp iltihaplanması ile aşı arasında bağ olabilir
    Moderna ile Pfizer mRNA teknolojisini kullanırken, Johnson & Johnson ise geleneksel yöntemleri kullanıyor. 

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de, çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında 'muhtemel bir ilişki' olabileceği yönünde bilgilendirmede bulunmuştu.

    Konvansiyonel aşılar virüsün zayıflamış formları kullanılarak üretilirken, mRNA aşısı ise virüsün genetik kodunu kullanıyor. 

    Malone da, 1987 ve 1988'de Salk Enstitüsü'nde fare ve kurbağalar üzerinde yaptığı deneylerde 'in-vitro RNA transfeksiyonu' çalışmalarına öncülük etti. 

    Yeni bulaşıcı hastalık salgınlarına hızlı bir çözüm sunduğu için tercih edilse de, Malone, hükümetin bunu destekleyecek araştırmalar olmadan bu aşıları 12 yaşın üzerindeki herkese önerdiğini söyledi.

    'Genç yetişkinler aşı olmaya zorlanıyor çünkü Fauci bunu söyledi'

    Programın sunucusu Carlson da, programda yaptığı açıklamada "Hayatlarının baharında genç yetişkinler aşı olmaya zorlanıyor çünkü Tony Fauci bunu söyledi" dedi ve Malone'un uzmanlığı göz önüne alındığında 'konuşma hakkı olduğunu' belirtti.

    Evrimsel biyolog olan Bret Weinstein ve ABD'li girişimci Steve Kirsh'in yer aldığı bir podcast'te konuk konuşmacı olan Malone'un ifadeleri ise, koronavirüs aşısı hakkında 'yanıltıcı bilgi paylaşımı' olarak etiketlendiği için YouTube'dan kaldırılmıştı.

    Podcast sırasında Malone, koronavirüs aşısında kullanılan spike proteinin sağlık riski oluşturduğunu iddia ederek aylar önce ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne 'el yazmaları gönderdiğini' de açıkladı.

    Koronavirüs aşıları konusunda yapılan araştırmalarda ise, aşılanmış kişilerin koronavirüse yakalanma riskinin beş kat daha az olduğunu gösteriyor. Ancak çalışma, koronavirüs testi pozitif çıkan ancak hiçbir semptom göstermeyen kişileri içermediğinden, aşının virüsü doğrudan engelleyebildiğine dair bir kanıt bulunmuyor. 

    ABD Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP) ise, kalp rahatsızlığı ile mRNA aşıları arasında bir bağlantı olasılığını değerlendirmek için bu hafta toplanacak.

    Erkeklerin kalp iltihabı ihtimali daha yüksek

    Elde edilen verilere göre, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 309 hastanın 295'i taburcu edildi ve yüzde 79'u iyileşti.

    Hastaların İkisi yoğun bakımda olmak üzere 9 hasta halen hastanede tedavi görüyor.

    Öte yandan, erkeklerin kadınlara göre ikinci bir doz aldıktan sonra kalp iltihabı bildirme olasılığı çok daha yüksek.

    mRNA aşılarının yararlarını, ergenler ve genç yetişkinler için kalp rahatsızlığından kaynaklanan potansiyel riske karşı tartışacağını bildiren ACIP'in, aşıların kullanımına ilişkin herhangi bir karar verme yetkisi bulunmasa da, aşıların risk-fayda analizine ilişkin bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

    CDC de, bu ayın başında konuyla ilgili araştırmalarını sürdürdüğünü ve aşılar ile kalp sorunu arasında nedensel bir ilişkinin bulunup bulunmadığını doğrulamadığını söyledi.

    Vakaların yarısı 12-24 yaş aralığında

    Ancak ACIP, ikinci doz mRNA aşılarından sonra, beklenenden daha fazla sayıda genç erkeğin kalp iltihabı yaşadığını ve vakaların yarısından fazlasının 12 ila 24 yaş arasındaki kişilerde rapor edildiğini söyledi.

    Pfizer'den açıklama

    Aşısı 12 yaşındaki kişilerde kullanılmasına izin verilen Pfizer da, toplum genelinde normalde beklenenden daha yüksek bir kalp iltihabı oranı gözlemlemediğini açıklamıştı.

    Etiketler:
    Kovid-19, Uyarı, Aşı, ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), Disease Control and Prevention (CDC), ABD, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs testi, Koronavirüs, mRNA-1273
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