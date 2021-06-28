ABD’nin Rusya Büyükelçisi: 1 Ağustos’tan itibaren konsolosluk hizmetlerini tam olarak sağlayamayacağız

ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, Rusya’da yayın yapan ‘Dojd’ televizyonuna verdiği demeçte, 1 Ağustos’tan itibaren ABD’nin diplomatik misyonlarında çok az insanın çalışacağı ve bunun sonucunda hem ABD hem de Rusya vatandaşlarının ihtiyacı olan hizmetleri tam olarak sağlayamayacaklarını kaydetti.

Sullivan, “Bana göre en önemli sorun, Rusya hükümeti tarafından ABD ve Çekya Cumhuriyeti’nin ‘hasım ülkeler’ listesine dahil edilmesi sonucunda diplomatik misyonlarımızda Rusya ve üçüncü ülkelerin vatandaşlarını istihdam etme imkanımızın ortadan kaldırılması oldu. Bu karar, Rusya'daki diplomatik misyonlarımızın çalışmalarını ciddi şekilde etkiledi ve etkilemeye devam edecek” dedi.

Sullivan, ABD Büyükelçiliğinin 1 Ağustos’a kadar büyükelçiliğin personel yapısını talep edilen yeni şartlara uygun hale getirmesi gerektiğini hatırlatarak, “Bunun üzerinde çalışıyoruz. Ancak bu, diplomatik misyonumuzun, özellikle de konsolosluk hizmetlerimizin çalışmalarını büyük ölçüde etkiliyor. Bazı vize başvurularını işleme alamıyoruz. Bu duruma bir çözüm bulmak ve Rusya'daki diplomatik varlığımızın zeminini oluşturmak için meslektaşlarımızla, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımızla ciddi bir şekilde çalışmaya hazırlanıyoruz ve ayrıca umarım, zaman içinde, daha önce sahip olduğumuz diplomatik misyonları yeniden oluşturma fırsatı yakalarız” ifadelerini kullandı.