ABD'de aşı karşıtı kişi 34 yaşında koronadan hayatını kaybetti

ABD'de aşı karşıtı paylaşımlarda bulunan ve hükümetin evlere giderek aşı yapmasını eleştiren 34 yaşındaki Stephen Harmon, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirdi.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre, Amerikan basınına konuşan doktorlar, son dönemde ülkede hastaneye yatacak kadar ağır hastalanan kişilerin çok büyük bir çoğunluğunun aşı yaptırmamış olduğunu söyledi.

‘99 tane sorunum var ama aşı bunlardan biri değil’

Los Angeles kentine yaşayan Stephen Harmon, Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı aşı karşıtı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Harmon geçen ay paylaştığı bir mesajda "99 tane sorunum var ama aşı bunlardan biri değil" demiş, bir diğerinde ise Joe Biden yönetiminin kapı kapı dolaşarak aşı yapma politikasını Yehova Şahitleri'ne benzetmişti.

'Aptal solunum cihazı değil tanrı iyileştirir'

Virüse yakalandıktan sonra tedavi sürecini de Instagram'dan fotoğraflarla paylaşan Harmon, ölümünden üç gün önceki mesajında "Eğer aptal solunum cihazınız yerine beni Tanrı'nın iyileştireceğine inancınız yoksa, o zaman benim yoğun bakım odamdan gidin. Burada korkuya veya inançsızlığa yer yok!" demişti.

Harmon daha sonra zatürreye yakalandığını ve oksijen seviyelerinin düştüğünü, entübe olma kararını kendisinin vermek istediğini duyurmuştu. Çarşamba günü attığı son mesajında da, "Ne zaman uyanacağımı bilmiyorum, lütfen dua edin" demişti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde son haftalarda Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları yükseliyor. Vakaların büyük çoğunluğunu aşı yaptırmayanların oluşturduğunu belirten sağlık yetkilileri, halka çağrıda bulunmaya devam ediyor.

'Hastaneye yatanların neredeyse tamamı aşısız'

Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp merkezinde Kovid-19 hastalarına bakan Oren Friedman, Amerikan basınına açıklamasında Harmon'un ölümünün 'inanılmaz derecede moral bozucu' olduğunu söyledi. Friedman, hastaneye Kovid nedeniyle yatanların sayısının son dönemde 10 kat arttığını belirterek, "Hastaneye yatacak kadar ağır hastalananların neredeyse her biri aşı olmamış kişiler" dedi.

Friedman, aşının mevcut olduğu ve hastalığın önlenebileceği bir aşamada bu kadar ağır hastalanan kişilerle ilgilenen sağlık çalışanlarının çok üzgün olduğunu ekledi.