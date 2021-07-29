ABD’li senatörlerden Kuzey Akımı-2 ültimatomu 

ABD’de Pat Toomey başkanlığındaki 12 Cumhuriyetçi senatör, ABD Hazine Bakanlığı ve Beyaz Saray’a ültimatom vererek Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi ile ilgili yeni yaptırımlar getirilmesini talep etti.

ABD Senato Bankacılık Komitesi’nden bir grup Cumhuriyetçi senatör, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesi ile ilgili tutumunu değiştirmemesi halinde iki Hazine Bakanlığı adayını engelleme tehdidinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’e yazdıkları mektupta senatörler projenin ‘ABD, müttefikleri ve partnerlerinin güvenlik çıkarlarına doğrudan zarar verdiğini’ ileri sürdü.

Mektubun arkasındaki isimler Pat Toomey, Richard Shelby, Mike Crapo, Tim Scott, Mike Rounds, Thom Tillis, John Kennedy, Bill Hagerty, Cynthia Lummis, Jerry Moran, Kevin Cramer and Steve Daines.

Senatörler ayrıca projenin tamamlanmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimri Putin’in Avrupa üzerindeki ‘kötücül etkisini’ artıracağını ve Ukrayna’nın halihazırda hassas olan güvenliğini istikrarsızlaştıracağını iddia etti.

Mektupta, “Sizi Kuzey Akım-2 ile ilgili izlenen yolu değiştirmeye ve Kongre’nin Avrupalı müttefikleri ve partnerleri için Rusya’nın kötü amaçlı saldırganlığına karşı uzun zamandır yürüttüğü savunmaya katılmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili Hazine Bakanlığı yetkililerinden bir açıklama henüz gelmedi.