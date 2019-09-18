Sosyal medyada eğitim masraflarına isyan eden anne: İki evlat okutabilmek için 7 gün çalışıyorum, onları göremiyorum

Çocuklarının servis, yemek, etüt ve araç gereç masrafının gelirlerinin üzerinde olduğunu söyleyen anne, Atilla Güner’e şunları anlattı:
"İki maaşla ve hafta sonunda çalışarak evlatlarımız okutabiliyoruz. Üstelik devlet okulundalar. Her kalem harcamayı yazdım Twitter'da. Bu da benim medyam, sesimi duyurdum. Çocuklarıma iyi eğitim vermek için hafta sonu da çalışıyorum. Onlara yeterli zaman ayıramıyorum. Biz bi şekilde mücadele edip kazanır harcarız ama yanındaki çocukların ailesi ne yapsın? Apartman görevlisi ne yapsın? Bunları düşününce üzülüyorum."
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