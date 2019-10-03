Kayıt
20:18 03 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Akşam Postası

    'Yargı reformunu eleştirdiğim için troller saldırdı, hesap kapandı'

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol

    'Twitter kurallarının ihlali' gerekçesiyle hesabı askıya alınan İstanbul Baro Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınına katıldı. Moroğlu, hesabının kadını birey olarak görmeyen bir zihniyetin toplu şikayetleri sonucu kapandığını belirterek, “Umarım bu yasak kalkar ben de özgürce yazmaya devam ederim” dedi.

    İstanbul Baro Başkan Yardımcısı ve Kadın Hakları Savunucusu hukukçu Nazan Moroğlu, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınına katıldı.

    Moroğlu, yaptığı eleştiriler sebebiyle sosyal medya hesabının kapatılma sürecini anlattı:
    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
    İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Moroğlu: Medeni Kanun’un kabulünün 93. yılında kadın haklarında geriye gidiş var

    “Niye askıya alındığı belli değil. Yargı reformuna ilişkin bir tweet yazmıştım. Belli konularda farklı görüşte olanlar kabul edilemez ifadelerle altına yorumlar yazmışlardı. Toplu bir şikayetle belli ki askıya alınmış. Ben özellikle kadın hakları alanında çalışıyorum. Yargı Reformu Paketi’nde arabuluculuk konusu vardı. Aile hukukunda zorunlu arabuluculuk olmaz. Bir tarafı ekonomik ve ruhsal baskı altında tutmak ‘şiddet’ olarak tanımlanır. Bu olamaz. Bunu yazdım. 2-3 saat içinde 150 bine yakın etkileşim oldu. Kadın-erkek eşitliğine inanan yurttaşların takip ettiği bir hesabım var. Öğrendiğimiz kadarıyla toplu şikayetler olmuş. Basından sivil toplumlardan arkadaşlar da bu hesabın tekrar açılması için kampanya yaptılar.

    © AA / Utku Uçrak
    Adalet Bakanı Gül: 2019 yılını yargıda milat olarak belirledik
    Moroğlu, hesabının kapatılması konusunda “twitter trollerini” ima etti:

    Benim hesabımda takipçim halen sıfır görünüyor. Ama benimle ilgili yazılan her şeyi görüyorum. Umuyorum birkaç güne kadar açılır. Kim yazmış olabilir? Kadını birey olarak görmeyen bir zihniyetin saldırısına uğramışım demektir. Hatta bunların bir kısmı da dernekleşti. Bir ülkeyi yönetenler kadın erkek eşitliğine inanmam derse, 3 çocuk 5 çocuk derse, bir bakan çıkıp kadının en önemli görevi anneliktir derse bu kadını birey olarak görmediklerinin göstergesidir. Demokratik hukuk devletinde yaşamak istiyorsak kadınların çocukların haklarına özen göstermek zorundalar. Ben de bunu eleştirince altına akıl almaz cevaplar yazıyorlar. Okumuyorum bile… Türkiye bunları aşacak, inanıyorum… Umarım bu yasak kalkar ben de özgürce yazmaya devam ederim…”

    Etiketler:
    AK Parti, İstanbul Barosu, Yargı reformu, Twitter, Nazan Moroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bağdat'ta yapılan hükümet karşıtı eylemlere katılan göstericilerden biri.
    Irak’ı saran hükümet karşıtı gösterilerden kareler
    Karikatür
    ABD'den şarap ve peynir dahil AB ürünlerine ek vergi
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet