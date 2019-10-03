'Yargı reformunu eleştirdiğim için troller saldırdı, hesap kapandı'

İstanbul Baro Başkan Yardımcısı ve Kadın Hakları Savunucusu hukukçu Nazan Moroğlu, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınına katıldı.



Moroğlu, yaptığı eleştiriler sebebiyle sosyal medya hesabının kapatılma sürecini anlattı:

“Niye askıya alındığı belli değil. Yargı reformuna ilişkin bir tweet yazmıştım. Belli konularda farklı görüşte olanlar kabul edilemez ifadelerle altına yorumlar yazmışlardı. Toplu bir şikayetle belli ki askıya alınmış. Ben özellikle kadın hakları alanında çalışıyorum. Yargı Reformu Paketi’nde arabuluculuk konusu vardı. Aile hukukunda zorunlu arabuluculuk olmaz. Bir tarafı ekonomik ve ruhsal baskı altında tutmak ‘şiddet’ olarak tanımlanır. Bu olamaz. Bunu yazdım. 2-3 saat içinde 150 bine yakın etkileşim oldu. Kadın-erkek eşitliğine inanan yurttaşların takip ettiği bir hesabım var. Öğrendiğimiz kadarıyla toplu şikayetler olmuş. Basından sivil toplumlardan arkadaşlar da bu hesabın tekrar açılması için kampanya yaptılar.

Moroğlu, hesabının kapatılması konusunda “twitter trollerini” ima etti:

Benim hesabımda takipçim halen sıfır görünüyor. Ama benimle ilgili yazılan her şeyi görüyorum. Umuyorum birkaç güne kadar açılır. Kim yazmış olabilir? Kadını birey olarak görmeyen bir zihniyetin saldırısına uğramışım demektir. Hatta bunların bir kısmı da dernekleşti. Bir ülkeyi yönetenler kadın erkek eşitliğine inanmam derse, 3 çocuk 5 çocuk derse, bir bakan çıkıp kadının en önemli görevi anneliktir derse bu kadını birey olarak görmediklerinin göstergesidir. Demokratik hukuk devletinde yaşamak istiyorsak kadınların çocukların haklarına özen göstermek zorundalar. Ben de bunu eleştirince altına akıl almaz cevaplar yazıyorlar. Okumuyorum bile… Türkiye bunları aşacak, inanıyorum… Umarım bu yasak kalkar ben de özgürce yazmaya devam ederim…”