Hendek saldırısında evi yıkıldı, 3 hafta önce TOKİ’den yeni evini aldı: Terör peşlerini bırakmadı

Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan havan mermisinin Fırat Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine isabet etmesiyle Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla hayatını kaybetmişti. Yıldız ailesinin dramını Fırat Mahallesi Muhtarı Hayrettin Özdemir, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında anlattı.

Nusaybin'e atılan havan mermisinin Fırat Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine isabet etmesiyle Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla hayatını kaybetmişti.

Fırat Mahallesi Muhtarı Hayrettin Özdemir, Yıldız ailesinin dramını şöyle anlattı:

"3 yıl önce hendek olaylarında evleri yıkılınca Nusaybin’den Midyat’a göç etmişlerdi. TOKİ burada yıkılan evlerinin yerine yenisini yaptı. 20-25 gün önce yeni evlerini teslim almışlardı. O yüzden 3 yıl sonra Nusaybin’e geri geldi Fatma hanım, eşi ve çocukları. Dün komşularının evine havan mermisi isabet edince yardıma giderlerken ikinci havan mermisi kapıda onları yakaladı. Babaları ve erkek kardeşleri de hastanede yaralı."