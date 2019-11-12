Halkın termik santral isyanı: 'Çatalağzı ölüyor, zehir soluyoruz, kanser arttı, bizi ölüme terk ettiler'

15 Termik Santral bu yılın sonuna kadar bacalarına filtre taktırmak zorundaydı. 535.7 milyon teşvik alıp filtre taktırmayan o santrallere şimdi 2.5 yıl daha eski teknolojiyle elektrik üretimi izni verilmesi Meclis’te oylanacak.

7 üniteli 3 termik santralin bulunması nedeniyle 'Yeryüzündeki Cehennem' olarak anılan Zonguldak Çatalağzı’nda yaşayan Meryem Güneş, Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında, “Çatalağzı ölüyor. Biz insanız. Sabaha kadar zehir soluyoruz. Bahçelerimizde ürün yetiştiremiyoruz. Balıklarımız yok oldu” dedi.

Meryem Güneş, Zonguldak’ta termik santral nedeniyle oluşan olumsuz koşulları şöyle anlattı:

“Eşimin öldüğü dönemde bir yılda 5 kişi kanser oldu. Çatalağzı’nda her yıl bir kişi kanser oluyor. Geceleri sabaha kadar zehir kokluyoruz. Geceleri sokağa çıkamıyoruz, nefes alamıyoruz. Ölçüm yapılsın filtre takılsın. Gençlerimiz astım hastası oldular. Gençler Zonguldak’ı terk etti.

Senelerdir filtre takılsın diye mücadele veriyoruz. Şimdi de Ömerağzı bölgesine santral yapılacakmış. Ya bizi ezip geçecekler ya da yapamayacaklar. Ben şu anda bacaya çok yakınım ve simsiyah bir duman çıkıyor ve gaz kokuyor. Biz insanız, bizim çocuklarımız anadan doğma hasta doğuyor. Bir sürü bebeğimiz ya astım ya da bronşit. Hastaneye başvuranların birçoğu bu yüzden.

Çatalağzı’nın insanını ölüme terk ettiler. Yazın kışlık erzağımızı depoluyorduk. Şimdi ne elma, armut ne de balığımız kaldı. Eskiden binbir çeşit balığımız vardı. Yetkililer diyor ki neden olduğu belli değilmiş aslında neden olduğu belli. Denizin dibinde kül var. Bahçelerimizde pancarımız, karalahana bile olmuyor. Keşke vatandaşı dinleseler de insafa gelseler. Hasta olan insanlar işe de gidemiyor ve maddi durumları çok kötü. Çatalağzı ölüyor yardım edin diyorum.”