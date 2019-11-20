'Güleda nasıl onun elleri arasında kıvranarak can verdiyse, o da cezasını çeksin'

Isparta'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in, dün hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele ettiği, 3 kez kaçmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Cankel'i ilkokuldan beri tanıyan arkadaşı Melisa Özdemir, bugün RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınına bağlandı.

Özdemir, 10 yılı aşkın süredir tanıdığı Güleda’nın ilişkisinde sorunlar yaşadığını anlattı:

'Katil 2-3 ay sonra dışarı çıkmasın'

“İlkokul arkadaşımdı. Güleda ile Zafer’in ilişkilerinde sorun vardı, bir ayrılıp bir barışıyorlardı. Güleda eminim ki korktu ve o yüzden şikayetçi olmadı. O an ki psikolojisini gerçekten kimse bilemez. Kimse böyle olacağını düşünmezdi. Fotoğraf çekmeyi, çektirmeyi çok severdi. Üniversite için Isparta’da gittiğinde hayallerini gerçekleştirmeyi çok istiyordu.

Yeni şehir, yeni okul ve yeni arkadaşlar onu çok heyecanlandırmıştı. Onun da hayalleri, umutları ve hayattan beklentileri vardı. Hak ettiği neyse o olsun, ben öyle isterim. Güleda, nasıl ki onun elleri avuçları içinde can çekişe çekişe can verdiyse cezasını çeksin istiyorum. 2-3 ay sonra dışarı çıkmasını istemiyorum."