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19:25 19 Kasım 2019
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    Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katilin, Güleda Cankel'i öldürdükten sonra Instagram hesabından, Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Bitti 13:47 paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

    Güleda ölmemek için 17 saat mücadele edip, 3 kez kaçmaya çalışmış

    © İHA / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-AW859000
    Türkiye
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    Isparta'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer P. (19) tarafından önce boğazı sıkılıp kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in (19) hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele ettiği, 3 kez kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

    Olay, dün saat 11.00 sıralarında Isparta Fatih Mahallesi'ndeki apartta meydana geldi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer P. tarafından önce boğazı sıkılıp kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

    Muğla'dan gelerek işlediği cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim olan Zafer P.'nin ifadesine ulaşıldı. Üniversiteli Güleda'nın hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer P.'nin elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

    2 gün otogarda beklemiş

    Zafer P.'nin emniyetteki ifadesinde Güleda Cankel ile görüşmek için 15 Kasım Cuma günü Muğla'dan Isparta'ya gittiğini ardından kızın kaldığı aparta geçtiğini söylediği belirtildi. Evde kimse olmadığını anlayınca otogara döndüğü öğrenilen Zafer P.'nin 2 gün burada beklediği, 17 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında ikinci kez Güleda'nın kaldığı aparta gittiği, ışığın yandığını görünce zili çaldığı kaydedildi.

    Son kez annesiyle konuşmuş

    Güleda Cankel'in kapıyı açıp kendisini görünce hızla kapattığını, 'Seninle konuşmam gerekiyor' deyince yeniden açtığını anlatan Zafer P., emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

    "İçeri girdim, yaklaşık 5 dakika sonra kapı çaldı. Gelen Osman diye biriydi. Güleda içeri almak istemedi. Ben Osman'ı gördüm, aşağı beraber indik. Osman bana Güleda'yı rahat bırakmamı söyledi. Ben de '5 yıllık arkadaşlığımız var, nasıl bırakayım?' dedim. Güleda'yı telefonla aradım, açmadı. Osman'la apartın önüne geldik. Kendisi dışarıdaydı. Osman 'Sen gelme Güleda'yla konuşmam lazım' dedi. Ben de gitmedim. Bir süre sonra yanlarına gittiğimde Osman Güleda'ya dönerek, 'Zafer'e söylemek istediğin bir şey var mı?' dedi. Güleda 'Yalnız kalmak istiyorum' dedi. Osman'a gitmesini söyledim. O da gitti. Güleda ile eve çıktık. 'Eğer bana iyi davranırsan, kötü davranmazsan seninle beraber devam edebiliriz' dedi. Beni neden bıraktığını sorduğumda '5 yıl senin gibi birini boşa sevmişim. Sen gereksiz birisin' dedi. Tokat attım küfretmeye başladı, tekme attı. Annesini ve Osman'ı aramak istedi. Telefonunu aldım. Mesaj attığı için annesi aradı. Telefonu kendisine verdim. Konuştular ama benden bahsetmedi. Kapatınca telefonu geri aldım."

    'Kaçmaya çalıştı, yakaladım'

    Zafer P., ifadesinin devamında telefonu elinden aldıktan sonra Güleda'nın kapıya doğru koşmaya başladığını; ancak anahtar kendisinde, kapı da kilitli olduğu için kaçamadığını söyledi.

    Güleda Cankel'i boğazını sıkarak yan odaya götürdüğünü anlatan Zafer P.'nin, şunları kaydettiği öğrenildi:

    "Boğazını sıktığım için hava alamadığını, dışarı çıkmak istediğini söyledi. Dışarı çıktık. Markete gittik. Aniden beni itekleyerek, kaçmaya başladı sonra geri gelip telefonunu istedi. Birini aramak istediğini söyledi. Ben de verdim. Osman'ı aradığını görünce telefonu geri aldım, yere atıp kırdım. Bir kez daha kaçmaya başladı. Peşinden koştum ve yakaladım. Aparta kadar kucağımda götürdüm. 'Eşyalarımı ver, gideceğim' dedim. Eve çıktım. Tekme attı. Ben de boğazını tekrar sıktım. Bir süre sonra hava alamadığını söyledi. Dışarı çıkmak istediğini belirtti. Ben de 'Kaçmayacaksan çıkarız' dedim. 'Kaçmayacağım' dedi; ancak dışarı çıkınca tekrar kaçmaya başladı. Yakaladım. Apartın önüne geldiğimizde tokat attım, ittirdim. Yere düştü. Bağırmaya başladı. Kafasını çarptı."

    'Benden şikayetçi olmadı' 

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin geldiğini; ancak Güleda'nın kendisinden şikayetçi olmadığını öne süren Zafer P.'nin, "Onu ambulansla hastaneye götürdüler. Benden şikayetçi olmadığı için birileri beni otogar civarında bıraktı. Para çektim, taksiyle hastaneye gittim sonra Güleda'yla beni karakola götürdüler. Güleda şikayetçi olmadı. Onu polis aracıyla evine götürdüler. Beni de ifademin ardından bıraktılar. Ben de aparta gittim. Nasıl olduğunu sordum. Başının ağrıdığını, midesinin bulandığını söyleyince tekrar hastaneye götürdüm. Saat 05.00 sıralarında eve döndük, uyumuşuz. Saat 10.00 gibi kalktık. Kahvaltı yaparken Güleda bana 'Sen nasıl erkeksin? Bana saldırdın, beni dövdün' dedi. Bu sırada Osman telefonla beni aradı. Konuşmak istediğini söyledi. Ben de Muğla'da olduğumu söyledim. Güleda'ya aralarında bir şey olup olmadığını sordum" dediği öğrenildi.

    'Kabloyla boğazını sıktım, bıçakladım'

    Zafer P., Güleda Cankel'i saat 11.00 sıralarında öldürdüğünü belirttiği ifadesinde "Boğazını sıktım. Yatağa yatırdım. Morarmaya başladı. Sesi gitti, boğazından hırıltılar geliyordu. Orada bulunan kabloyu gördüm. Boğazına sardım ve sıkmaya devam ettim sonra kalbini kontrol ettim. Yaşadığını görünce mutfağa gidip, bıçak aldım, kalbine sapladım. Yarım saat sonra evden çıkarak annemi aradım, cinayet işlediğimi söyledim. Sonra karakol yakınına gittim. Yarım saat bekledim. Bu sırada babam başta olmak üzere diğer akrabalarımı da aradım. Bana teslim olmamı söylediler. Ben de karakola geldim" dedi.

    Zafer P., polis merkezindeki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zafer P., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Isparta Cezaevi'ne gönderildi.

    Muğla'da toprağa verildi 

    Güleda Cankel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya getirildi. Güleda Cankel'in cenazesi, helallik alınması için Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü.

    Anne Vefaret Cankel, kızının tabutunun yanındaki sandalyeye oturtuldu. Bu sırada anne Cankel'in "Kızımı nereye gönderiyorsunuz? Gelinlikle kapımızdan gidecektin. Gülüm benim, gülüm benim. Yakışmadı çocuğuma. Annenin sesini duyuyor musun?" sözleri yürek dağladı.

    Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in cenazesi ikindide menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Ortaköy mahalle mezarlığında toprağa verildi.

    Öte yandan Güleda Cankel'in, ölmeden 3 gün önce sosyal medyada 'Sever mi her kalp katilini' paylaşımında bulunması dikkati çekti.

    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Cinayet, Isparta, Güleda Cankel
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