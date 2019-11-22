Çatalağzı'nda termik santral isyanı: Soluduğumuz zehir üzerinden para kazanıyorlar

15 Termik santralin bacalarından zehir tütmesine 2.5 yıl daha onay veren yasa AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. 3 termik santralin bulunduğu Zonguldak Çatalağzı sakini Meryem Güneş, Atilla Güner’le Akşam Postası programında "3 gün gelip burada yaşasınlar da görelim. Bizim soluduğumuz zehir üzerinden para kazanıyorlar" diye isyan etti.

Meryem Güneş 2.5 yıl bizim için çok kötü geçecek diyerek isyan etti:

"Öğlen saatlerinde öğrendim termik santrallere filtre takılmayacağını ve yıkıldım. Bu karara evet diyen vekiller 3 gün burada yaşasınlar. Nefes alamazlar. Buradaki devlet hastanesinde çocuk onkolojisi bölümüne neden gerek duyulduğunu açıklayabilirler mi? 18 yaşının altında kanserden kaç çocuğumuz öldü biliyorlar mı? Vicdanları varsa 'Evet' diyenler sakın üzülmesinler. Bizi anlamak istemiyorlar. Herkes rant ve koltuk peşinde. 2.5 sene filtre takılmaması demek bizim burada kanserden birçok kişinin ölmesi demek. Bu kararın alındığına çok üzüldüm. 2.5 sene bizim için çok kötü geçecek. Birçok sevdiğimizi kaybedeceğiz. Her gün bir kanser hastasını toprağa veriyoruz. Bizim soluduğumuz zehir üzerinden para kazanıyorlar."