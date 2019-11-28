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21:56 28 Kasım 2019
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    Akşam Postası

    Bağımlılıktan kurtulduktan sonra hayatını uyuşturucuyla mücadeleye adadı, 217 kişiyi kurtardı

    Akşam Postası
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    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/201911281040719451-bagimliliktan-kurtulduktan-sonra-hayatini-uyusturucuyla-mucadeleye-adadi-217-kisiyi-kurtardi/

    Bağımlılıktan kurtulduktan sonra hayatını uyuşturucuyla mücadeleye adayan Derya Ülger, 217 kişiyi bu bataklıktan kurtardı. Ülger, RS FM’de Atilla Güner’e çalışmalarını anlatarak, "Aileler dikkatli olsun, sevgi boşluğu uyuşturucuya zemin hazırlıyor" dedi.

    Bağımlılıktan kurtulduktan sonra 217 kişiyi kurtaran Ak Hayatlar Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Derya Ülger, RS FM'de Atilla Güner'in konuğu oldu.

    Akşam Postası programına canlı bağlanan Ülger, şunları anlattı:

    "2004 Yılında 25 yaşında iken evden okumak için kaçarak Hatay’a gittim. Tek derdim okumak, kendime gelecek sağlamaktı. Bilmediğim bir şehir, bilmediğim insanlar vardı. Kendimi tüm bunlara kabullendirme ve içimdeki sevgi boşluğu, ve yalnızlığımı doldurmak için arayış içerisindeydim, uyuşturucuyla böyle tanıştım."

    'O zamana kadar alkollü mekana gitmemiştim'

    Ülger, şöyle devam etti:

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    "O zamana kadar alkollü mekana gitmemiştim. Bir arkadaş grubuyla tanıştım ve bir gün bara gittik. Alkol dışında bir hap kullandıklarını gördüm ve merak ettim. Ne olduğunu sorduğum da ise 'başım ağrıyor, ağrı kesici' dedi. Benim de başım ağrıyordu ve ilaç olduğunu düşündüğüm haptan istedim. Bana 'ilaç biraz ağır etki yapar, sana gelmez' dedi. Grup içerisindeki bir başka arkadaşımdan ilaç istediğim zaman o verdi bana. Hapı kullandıktan sonra ben, ben olmaktan çıkmıştım."

    'Aileler dikkatli olsun'

    "Uyuşturucu bağımlısı olmam kısa, ama süreç uzun sürdü. Hayatımın 2 yılını uyuşturucu kullanarak geçirdim. Uyuşturucu kullanmadan artık hayatıma devam edemiyordum.  Her uyuşturucu kullandıktan sonra pişmanlık yaşıyordum" ifadelerini kullanan Ülger, "Bir gün kendimle yüzleştim ve 2006 yılından itibaren uyuşturucu ve sigara kullanmıyorum. 2018 Yılında Ak Hayatlar Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği'ni kurduk ve bugün itibariyle 217 kişiyi uyuşturucudan kurtardık. Aileler dikkatli olsun, sevgi boşluğu uyuşturucuya zemin hazırlıyor" diye konuştu.

    Etiketler:
    Hap, Alkol, mücadele, dernek, uyuşturucu bağımlılığı
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