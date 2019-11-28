Bağımlılıktan kurtulduktan sonra hayatını uyuşturucuyla mücadeleye adadı, 217 kişiyi kurtardı

Bağımlılıktan kurtulduktan sonra 217 kişiyi kurtaran Ak Hayatlar Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Derya Ülger, RS FM'de Atilla Güner'in konuğu oldu.

Akşam Postası programına canlı bağlanan Ülger, şunları anlattı:

"2004 Yılında 25 yaşında iken evden okumak için kaçarak Hatay’a gittim. Tek derdim okumak, kendime gelecek sağlamaktı. Bilmediğim bir şehir, bilmediğim insanlar vardı. Kendimi tüm bunlara kabullendirme ve içimdeki sevgi boşluğu, ve yalnızlığımı doldurmak için arayış içerisindeydim, uyuşturucuyla böyle tanıştım."

'O zamana kadar alkollü mekana gitmemiştim'

Ülger, şöyle devam etti:

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'Aileler dikkatli olsun'

"Uyuşturucu bağımlısı olmam kısa, ama süreç uzun sürdü. Hayatımın 2 yılını uyuşturucu kullanarak geçirdim. Uyuşturucu kullanmadan artık hayatıma devam edemiyordum. Her uyuşturucu kullandıktan sonra pişmanlık yaşıyordum" ifadelerini kullanan Ülger, "Bir gün kendimle yüzleştim ve 2006 yılından itibaren uyuşturucu ve sigara kullanmıyorum. 2018 Yılında Ak Hayatlar Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği'ni kurduk ve bugün itibariyle 217 kişiyi uyuşturucudan kurtardık. Aileler dikkatli olsun, sevgi boşluğu uyuşturucuya zemin hazırlıyor" diye konuştu.