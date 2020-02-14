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02:38 15 Şubat 2020
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    Akşam Postası

    Avcılar Belediye Başkanı: İBB deprem planımızı bekletmesin, bu binalar yenilenmezse buralar mezarlık olur

    Akşam Postası
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    Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "5 aydır binaların yenilenmesi için hazırladığımız planı komisyonda bekletiyorlar. Bu binalar yenilenmezse buralar mezarlık olur" ifadelerini kullandı.

    Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İBB meclis toplantısında, "5 aydır depreme karşı hazırladığımız planı gündeme almıyorsunuz. Sizi Avcılarlı hemşerilerime şikayet ediyorum" demişti.

    Hançerli, bu konuşmanın perde arkasında yaşananları RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında anlattı:

    "5 aydır binaların yenilenmesi için hazırladığımız planı komisyonda bekletiyorlar. Bu binalar yenilenmezse buralar mezarlık olur."

    İBB’nin imar komisyonunda oturma eylemi daha yapmasına rağmen çözüm alamayan Hançerli, ilçesindeki durumu şöyle anlattı:

    "7.2’lik bir depreme dayanmayacak binaları yenilemeyi konuşuyoruz. Yenilemek için bir binayı yıkmanız gerek. Vatandaş mesela yeterince güvenli görmüyor binasını ve yenilemek istiyor. Bir binada 10 aile oturuyor. Geliyorlar bize yenilemek istiyoruz diyorlar. Buyurun yenileyin diyoruz. Ama 5 daire yapabilirsiniz diyebiliyoruz. Bu yapılar kaça yapılmış yapılar değil. O dönemdeki imara uygun yapılmış. Sonra plan değişikliği olmuş. Mevcut yapı stokunu dikkate almaz hale gelmiş. Bu insanlar hukuka güvenerek bu daireleri aldı. Biz bu yapıların aynı kat veya bağımsız bölüm adediyle yenilenmesini talep ettik. Bunun formülünü de bulduk. Plan notu değişikliğiyle bu insanların kazanılmış haklarının önünü açma yolunu talep ettik. Bu olmazsa asla dönüşmez buralar. Bu binalar yenilenmezse de buralar Allah göstermesin mezarlık olur. Ev huzuru ifade eder. Güvendir ev. Ama Avcılar’da yaşayanlar güven ve huzur içinde oturamıyor evlerinde."

    'Haklısınız diyorlar ama icraat yok'

    Hançerli Atilla Güner’in, "Mezarlığa dönüşebilecek binalar içindeki insanları şimdi kurtarma şansımız varsa buna kim dur diyor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    "Benim İBB’de yaptığım konuşmaya itiraz eden kimse yok. Ama icraat da yok. Un var mı, yağ var mı, ne duruyorsun helva yapsana diye bir şarkı vardı. Aynı o durum. İBB Meclisi’nde çoğunluk Ak Parti’de. Komisyon’da da öyle. Biz Ak Partililer’le konuştuğumuzda kesinlikle haklısınız diyorlar. Ama imar Komisyonu’nda şu an. Ben bu plan değişikliğini meclise getirmeden önce diğer partilerle de görüştüm. Onların şu olabilir dedikleri şekilde bu plan değişikliği hazırlandı. Bize ‘Hükümet bir yasa çıkaracak. Kanun değişikliği ile bu işi çözeceğiz’ diyorlar. Bu İBB’nin yapabileceği en kolay işlerden. Dün 140 adet imar konusu meclise geldi. Ama bizimki yok. Türkiye nasıl bir dert sorun olduğunda kenetleniyor gördük. İnsanların Elazığ’a nasıl koştuğunu gördük. Halkımız canlar yandığında harekete geçiyor. Ama canlar yanmadan harekete geçmenin seferberlik ilan etmenin tam zamanı. Bu bir seferberlik çağrısı."

    Ne olmuştu?

    Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar Belediye Meclisi tarafından ilçedeki binaların depreme karşı güçlendirilebilmesi için hazırladıkları imar planı notu değişikliğinin İBB Meclisi tarafından gündeme alınmamasını protesto etmek için geçen ay İBB İmar Komisyonu'nda oturma eylemine başlamıştı.

    Hançerli dün yapılan İBB Meclis toplantısında gündem dışı söz alarak, "Şanslıyız, aradan geçen 5 aylık sürede İstanbul'da yıkıcı bir deprem olmadı. Fakat bilim insanları açık ve net bir şekilde depremin 3-5 yıl içerisinde olacağı konusunda uyarıyor. Gündemdeki konu tam da bu meclisin konusu. Yani çözüm üretmesi gereken işte bu meclis. Görev de yetki de bu meclisin. Ben Avcılarlı hemşerilerime sizleri şikayet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    İBB Meclisi, İstanbul, bina, deprem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avcılar
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