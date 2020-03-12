Kayıt
00:00 13 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Akşam Postası

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 'Türkiye’nin İtalya benzeri önlemleri almasına şimdilik gerek yok'

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 42
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202003121041585670-prof-mehmet-ceyhan-turkiyenin-italya-benzeri-onlemleri-almasina-simdilik-gerek-yok/

    RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Türkiye Enfeksiyon Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, koronavirüs ile ilgili önemli uyarılarda bulundu, “Türkiye’de virüsün seyri şu an hafif seyrediyor. İtalya benzeri önlemler alınması şu an için gerekli değil” dedi.

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
    © AA / Güven Yılmaz
    Adalet Bakanı Gül'den koronavirüs açıklaması: Testi pozitif çıkan tutuklu yok, ilk kez gelenler ayrı bölümde tutuluyor
    Koronavirüs nedeniyle dünya diken üstünde. Vaka sayısı 130 bini aştı. Ölümler 4 bin 700’ü geçti. Türkiye’de hem Sağlık Bakanlığı öncülüğünde devletin tüm kurumları atılacak adımları değerlendiriyor, hem de bireysel olarak vatandaşlar kişisel önlemlerini almaya çalışıyor. RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, özellikle sıradan insanların maske kullanımları konusunda çok önemli uyarılarda bulundu, “Türkiye’de virüsün seyri şu an hafif seyrediyor. İtalya benzeri önlemler alınması şu an için gerekli değil” dedi.

    Prof. Dr Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınında Türkiye’deki durumu şöyle değerlendirdi:

    “Dünyada şu an kötüye giden ülkeler var. İtalya, İran gibi. Hatta İtalya şu an nüfusa oranlarsak virüsün ortaya çıktığı Çin’den çok daha kötü durumda. Virüs bu ülkede kontrolden çıktı. Ancak bu Türkiye’de de aynı şekilde seyredecek anlamına gelmiyor. Bu salgını hafif atlatan ülkeler var. Türkiye de 1 vakayla bu ülkeler arasında şu anda. Daha fazla vakalar tabi ki olabilir. Ancak şu anki vaka sayısıyla İtalya benzeri önlemlerin alınması gerekli değil. Almanya bile 2 bin 502 vaka ve 4 ölüm olmasına rağmen okulları kapatmış değil.”

    Prof. Ceyhan’ın vatandaşlara virüsten korunmak için önerileri ise şöyle:

    “Türkiye’deki insanların AVM’ye gittim, orada mutlaka virüslü biri vardır diye düşünmesini gerektirecek bir durum yok şu anda. Elimizi sık sık yıkayacağız, temizliğimize dikkat edeceğiz, hastaysak okula işe gitmeyeceğiz, öksürürken hapşırırken ağzımızı kapatacağız. Bu tür basit önlemler bizi korur. Maske konusuna gelince… Bu konu çok önemli. İki tip maske var biri basit cerrahi maskeler. Diğer ise profesyonel sağlık çalışanları için üretilen N95 adı verilen maskeler. Basit cerrahi maskeler pamuk ve ketenden üretilir ve tek kullanımlıktır. Uzun süreli kullanılması durumunda mikrop üremesi için çok iyi bir ortam sağlarlar. İnsanlar kullanıp ceplerine koyup sonra tekrar takıyorlar. Bu onları enfeksiyona daha açık hale getirir. Bu tür maskeler ayrıca virüse karşı korusun diye üretilmemiştir. Doktorlar bunu hastalara ağızlarından ya da burunlarından virüs bulaşmasın diye takarlar. Dışarıdan gelecek bir virüse karşı koruma oranı yüzde 30 dolayındadır. O da tek kullanım durumunda. Bunu sadece şikayeti olanlar takmalıdır. Diğer insanlara bulaştırmamak için.

    © AA /
    İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medyada koronavirüs paylaşımlarına ilişkin öneriler

    Prof Ceyhan, son dönemde çok tartışılan kelle-paça, tuzlu suyla gargara gibi önlemler konusundaki değerlendirmesi ise şu şekilde oldu:

    “Tuzlu suyla gargaranın virüse koruyucu ya da iyileştirici olarak hiçbir etkisi yoktur. Kelle paça gibi tavsiyeleri de saçma buluyorum. Dengeli beslenen bir kişinin bağışıklığı zaten kuvvetli olur. Dışarıdan vitaminlerle, ya da besin takviyeleri ile bağışıklığı güçlendirmek mümkün değil. Dengeli besleneceğiz, temizliğimize dikkat edeceğiz ve uykumuzu iyi alacağız. Zaten bu virüs genç ve yetişkin insanlara çok zarar vermiyor. 9yaşın altında hiçbir ölüm görülmedi. Çok telaşlanacak bir durum yok.”

    Koronavirüsün turizme etkisi ne olacak?

    Atilla Güner’le Akşam Postası’nın bir diğer konuğu da Türkiye’de turizm konusunda önemli bir gazeteci olan turkiyeturizm.com sitesinin kurucusu Özkan Altıntaş oldu. Altıntaş, Türk turizm sektörünün koronavirüs konusunda yaşadığı sıkıntıları anlattı:

    “Turizme bu virüs bomba gibi düştü. Turizm şirketleri kredi kullandılar ve ödemelerini yapamıyorlar. 150 liralık odalar 75 liraya düştü. Antalya’da sokaklar da tesisler de bomboş. Herkes planlarını Haziran’a ertelemiş durumda. Ramazan da başlayacak. Şimdiden Nevruz ve Paskalya gibi iki önemli etkinliği kaybettik. Rehberler bile boşta. Erken rezervasyon yapanlar ne olacak? ABD bu konuda feragat uygulaması getirdi. 1 yıl içinde insanlar bu rezervasyonlarını istedikleri tarihlerde kullanabilecekler. Aynı şekilde havayolu şirketlerinden alınan biletler var. Turizmde birçok iflaslar, icradan otel satışları görebiliriz. Şimdiden çok sayıda rezervasyon iptalleri var. Antalya, Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’da grup halinde iptaller oluyor. Çok önemli bir gelir kaybı yaşanıyor. Mutlaka devletin destek vermesi gerekiyor.”

    Etiketler:
    İtalya, Türkiye, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    St. Petersburg'lu fotoğrafçı Vadim Solovyev, sıradan kent görüntülerine dev kuş, kelebek, dinozor ve canavar fotoğraflarını ekleyerek bilim kurgu filmlerindeki sahneleri aratmayan görselleri yaratıyor.
    Rus sanatçıdan sürrealist St. Petersburg görüntüleri
    Karikatür
    Trump, Avrupa'dan ABD'ye yapılacak bütün seyahatleri 30 gün boyunca yasakladı
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet