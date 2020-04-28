1000 TL devlet yardımını reddeden Mersinli çiftçi: Millet ölüyor, can çekişiyor ben para alamam

Mersin'de çiftçilik yapan Mithat İpli, koronavirüs salgını kapsamında devlet tarafından ödenen yardımlar hakkında ''İhtiyaçlar var ama ihtiyacı olmayanlar da almasın. Millet ölüyor, can çekişiyor ben para alamam'' şeklinde konuştu.

Mersin'de çiftçi Mithat İpli (48), koronavirüs salgını kapsamında devlet tarafından ödenen 1000 TL'lik yardımı "Benden daha fazla ihtiyacı olan insanlar vardır" diyerek kabul etmemişti. İpli, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’nın konuğu oldu:

“Mersin Kızılca’da oturuyorum. İnşaatta çalışırız, çiftçilik yaparız. Ekmek neredeyse oradayız. Çocuklarımdan biri 4 yıllık üniversite bitirdi. Kamu yönetimi okudu evde oturuyor. İşe girmek istiyor iş yok. Muhtar geldi, devletten para gelmiş dedi. ‘Biz almayız şuan karnımız doyacak şekilde paramız var. İhtiyacı olanlara verelim zaten ihtiyacım olursa devletim bana verir’ dedim. Mart ayına gelirim 1500 TL. Yevmiyeye gidiyoruz günlük 130 lira alıyoruz.. Yetiyor bize. Ben bu güne kadar hiç yardım almadım. Kendim çalıştım. Millet ölüyor can çekişiyor ben para alamam. Bizim buralardan parayı alan oldu. Alan olanlara ne diyeyim. Buradan parayı alanlar oldu ne diyeyim. Kimseye de kırıcı bir şey söylemek istemiyorum. İhtiyaçlar var ama ihtiyacı olmayanlar da almasın.”