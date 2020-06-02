HDP’li Paylan: Kiliseye saldıran, yaşadığımız nefret ikliminin mağduru

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu, Kuzguncuk’ta kiliseye yönelik saldırı ve Dink vakfına tehdidi değerlendirdi: “Bunlar piyon... Saldırganların hepsini belki mağdur olarak görebilirim. Nefret ikliminde yaşıyoruz. Oysa ki barış ikliminde yaşasak o çocuklar barışla yetinecekler.”

'Nefret bataklığından etkileniyorlar'

Garo Paylan, son dönemde özellikle azınlıklara yönelik olayları şöyle değerlendirdi:

“Nefret ikliminde yaşıyoruz. İktidar nefret dili kullanıyor ve bu nefret dili nefret iklimi yaratıyor. Nefret iklimi nefret bataklığı yaratıyor. Nefret bataklığından da maalesef pek çok bundan etkilenen mahlukatlar ortaya çıkabiliyor ve gidip nefret suçları yapıyorlar. Bu anlamda ben kilisenin haçını kıran, yere atan kişiyi mağdur olarak da değerlendirebilirim. Çünkü birileri ona demiş ki burada Ermeni var, Ermeni kilisesi var. Onlar düşmandır, onlar haindir demiş. Belli ki nefret söylemleriyle kirletilmiş o gencimiz ve gitmiş kilisenin haçını kırabilmiş.

'Devlet içinde karanlık güçler, durumdan vazife çıkarır'

Paylan bu saldırıları kimin yapmış olabileceğine dair şu ifadeleri kullandı:

Devlet içinde belli karanlık güçler vardır ve bunlar durumdan vazife çıkarırlar. Ortalığı karıştırmak için devlet içerisindeki belirli karanlık güçler de olabilir veya durumdan vazife çıkaran güçler de olabilir. Bunlar belirli gençleri kullanırlar. Mehmet Ali Ağca’sından, Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’a kadar. Bu tür nefret cinayetlerinde kullanılan piyonlar oldular. Bunların hepsini belki mağdur olarak görebilirim. Oysa ki barış ikliminde yaşasak o çocuklar barışla yetinecekler. Barışla yaşayacak ötekine saygı duyma düşüncesiyle yetiştirilecekler. Ötekine saygı duymayı öğreten bir eğitim sistemimiz olsa o çocuk gidip Kilisenin haçını kırar mı? Ya da Ogün Samast barış düşüncesiyle büyütülseydi, Ermeni’nin bu ülkenin binlerce yıllık kadim bir halkı olduğunu öğretilseydi Hrant Dink’in barış dili anlatılsaydı Ogün Samast 17 yaşında Hrant’ı öldürür müydü? 13 yıldır cezaevinde.