HDP’den İstanbul Valiliği kararına tepki: AVM’ye yok, bize mi pandemi var?

HDP’nin milletvekilliği düşen 3 isim için Hakkari ve Edirne’den başlattığı “Demokrasi Yürüyüşü”nün batı ayağı için İstanbul Valiliği’nin “Pandemi nedeniyle izin verilmeyecektir” açıklamasına RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran yanıt verdi: “İstanbul Valiliği pandemi fırsatçılığının arkasına sığınmasın. AVM’lere pandemi yok da bize mi var?”.



HDP’li isimlerle birlikte Edirne’den Silivri’ye gelen Milletvekili Ayşe Acar Başaran İstanbul Valiliği’nin yasağına rağmen İstanbul’a yürüyecekleri mesajını verdi:

''Ben Silivri’deyim, burada bir müdahale oldu ama yürüyüşümüze devam ettik. Yürüyüşümüze yarın İstanbul’da devam edeceğiz. AVM’ler açıkken pandemi problemi yok. Sınırlı sayıda insanlar açıklama yapmak istediği zaman burada saldırıya uğrarken, gözaltına alınırken fiziki mesafeyi ortadan kaldırırken, insanları ters kelepçeyle gözaltına alırken pandemi yok. Biz zaten virüsü dikkate alarak tedbirlerimizi alıyoruz. Pandemi ile ilgili bir rahatsızlık ya da tedbir sıkıntısı varsa bence İstanbul Valiliğinin daha acil yapması gereken işler var, mesela AVM’leri kapatması, çalışan fabrikaları durdurması gibi. Bunlar hep bahane, her dönem farklı bir bahane ortaya çıkıyor. Şu an parça parça her birimiz farklı yerlerde İstanbul’dayız. Alınmama gibi şeyi söylerler ama çok da bunu gerçekleştiremezler. Bugün de Edirne için aynı şeyi söylemişlerdi. İnsanların kendi ifade özgürlüğü hakkı varsa eğer bu engellenemez. İstanbul Valiliği Pandemi fırsatçılığının arkasına sığınmasın. Eğer gerçekten tedbir istiyorsa sokaklardaki insanlara bakıp tespitini yapabilir.”