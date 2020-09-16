CHP’li Öztunç: Elbistan Termik Santrali için ‘filtre taktık’ dediler, külliyen yalan çıktı, hâlâ zehir saçıyor

Termik santrallere filtre zorunluluğunun 2 yıl ertelenmesine yönelik Meclis kararı halkın büyük tepkisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmiş, santrallere filtre takmak için 6 ay süre verilmişti. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, milletvekili seçildiği Kahramanmaraş’ta Elbistan Termik Santrali’ne ilişkin durumu Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı:

'Bize bir şey gösterdiler, bu filtre dediler'



“Elbistan termik santraline filtre takılmadı. Zehir saçmaya, kül yağdırmaya devam ediyor. Elbistan termik santrali için Elbistan’ın adı artık ‘Külbistan’ oldu demiştim. Şuan değiştiriyorum hem ‘Külbistan hem de Zehiristan’ oldu. Sayın Cumhurbaşkanı veto etti. 6 ay sonra filtrenin takıldığını söylediler. Biz milletvekilleri olarak gittik bize brifing verdiler. Filtre taktık dediler külliyen yalan çıktı. Filtre filan yok. Bize bir şey gösterdiler filtre bu dediler.

'3 filtre 150 milyon dolar, kazanç 1 buçuk milyar dolar'

Filtrenin bu olmadığını dile getirdiğimizde ‘cihazın külü tutacağını, gaz için olanı da yapıyoruz yılbaşına kadar bitireceğiz’ dediler. Aynı şekilde son sürat devam ediyor. Ak Partili vekiller de ‘madem yılbaşına kadar bitecek sana yılbaşına kadar süre’ dediler. Süre doluyor hep beraber göreceğiz. Kül yağıyor, zehir yağıyor. İnanılmaz bir çevre katliamı. İnsanlar kanser oluyorlar. O şehirde yaşan inşaların yüzde 70’i kansere yakalandı.

Filtrenin tanesi 50 milyon dolar. 3 filtre yapar 150 milyon dolar. Yılda kazancın 1.5 milyar dolar. Filtrenin 10 yıldan fazla kullanılma süresi var.''

Kazdağları'nda köylülerin ÇED zaferi

Öztunç, Kazdağları’nda Halilağa Bakır Madeni Projesi için, Cengiz Holding tarafından düzenlenmek istenen ÇED toplantısının köylüler tarafından nasıl engellendiğini de canlı yayında anlattı:

“Sivil toplum örgütleri ÇED toplantısının yapılmaması için Çanakkale Valiliği’ne dilekçe verdiler, cevap bile gelmedi. ÇED Toplantısın başlangıcında sivil toplum örgütleri pandemi var bin küsür insan var yapmayalım dediler ama kimse dinlemedi.”

'Cengiz Holding, devlet onların gibi davranıyor'

“Orada kamu görevlileri ve Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü görevlileri yokmuş gibi şirket yetkilisi mikrofonu eline ve ÇED sunumunu yapmaya başladı. Şirket yetkilileri, Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünün tutmuş oldukları tutanakları almaya çalışıyorlardı ve yönlendirmeye çalışıyorlardı şöyle yazın diye. Yönlendiren kim Cengiz Holding’in çalışanları kimi kamu görevlilerini. Dayanamadık artık. Cengiz Holding her şeye müdahale ediyor, her yer onlara ait. Devlet onların gibi davranıyorlar. Özel şirketin müdürü devletin yetkilisine efelik yapıyor. Tartışma çıktı ve ÇED toplantısı gerçekleştirilemedi. Şuan için önlenmedi. ;Süreç için ÇED toplantısının yapılması gerekiyor. Onlar yeniden deneyecek, biz yeniden gideceğiz. ‘’O köylerde yaşayan insanlar istemiyoruz’’ dediler.”

'Ağaçları kesip eski haline getireceklermiş...'

“Bakır madeni açılırsa 3.5 milyon ağaç kesilecek. ‘’Madeni çıkartıp tekrar eski haline getireceğiz’’ diyorlar. Bu güne kadar kim bozduğu yeri eski haline getirmiş ki sen getiresin. O yaştaki ağacı nereden bulacaksın? Bin yıllardır bu ağaçlar Kazdağları’nda duruyor kimse dokunmamış Mehmet Cengiz 3.5 milyon ağacı kesecek.

Çok fazlasıyla sosyal rüşvette bulunuluyor. Hepinizi işe alacağız, ev sahibi olacaksınız gibi ama insanlar izin vermeyeceklerdir. Kazdağları vatandır, Kaz dağlarını savunmak vatanı savunmaktır biz vatanımızı savunmaya devam edeceğiz.