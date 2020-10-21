Ermenekli madencileri bir sözüyle ikna eden belediye başkanı, kimlerle görüştüğünü anlattı

İYİ Partili Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, hakları için eylem yapan madencilerle ilgili “Devlet büyüklerimizin sözüne inanarak arkadaşlarımıza söz verdim. 52 Gündür onların yanında oldukları bildikleri için bana güvendiler. Yürürlerse yürüyeceğim, otururlarsa oturacağım. Herkes hakkını arasın, kimse kendini ezdirtmesin” dedi.

Karaman Ermenek’te 6 yıldır tazminatlarını alamadıkları için Ankara’ya yürümek isteyen madenciler valilik ve polis engeline takılınca oturma eylemine başlamıştı. Madencileri, “Cumaya kadar bu iş çözülecek, çözülmezse ben de sizinle birlikte eyleme katılacağım” diyerek ikna eden İYİ Partili Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Zorlu, “Devlet büyüklerimizin sözüne inanarak arkadaşlarımıza söz verdim. 52 Gündür onların yanında oldukları bildikleri için bana güvendiler. Yürürlerse yürüyeceğim, otururlarsa oturacağım. Herkes hakkını arasın, kimse kendini ezdirtmesin. Hakkını arayan bireyler yetiştirelim” dedi.

Başkan Zorlu şöyle konuştu:

''Ermenek, 60 yıldır halkın çoğunluğunun madencilikten geçindiği bir yerleşim yeri. 1960’lardan itibaren madencilikten geçiniliyor. Madenlerimizin zirvede olduğu dönemde 2 bin kişiye yakın kişinin çalıştığı dolaylı olarak da 3 bin ailenin geçimini sağladığı bir yer. Seçimlerden önce verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Halkın, işçinin ve emekçinin yanında olacağız iddiasıyla geldik ve gereğini yapıyoruz. Bugün direnişin 52. Günü. İlk günden beri onların yanındayım. 13 aydır maaş almayan arkadaşlarımızın ailelerinin geçimini üstlendik. Grevci işçilerimizin yemek desteği verdik. Ankara ya da Konya’ya gideceğiz diyen işçilerimize araç tahsis ettik.

'Ben 13 ay maaş almasam ne yaparım diye düşündüm'



CHP Milletvekili İsmail Atakan Ünver Meclis kürsüsünden birçok kez dile getirdi. Yaklaşık bir ay önce İyi Parti genel merkezine CHP’den iki Milletvekili geldi. Karaman Ak Parti Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ile de görüştüm. 13 Aydır maaş alamayan insanlarımız var. Ben 13 ay maaş almasam ne yaparım diye düşündüm. İlk 3 ayını öngörebildim, sonrasını düşünemiyorum. Milletvekillerimiz ile görüştüm onlarda Enerji bakanımız ile görüşüp birkaç alternatif çözüm önerisi sundular. Burada daha önceki dönemlerde 14 maden ocağı vardı. Şuan 1 adet maden ocağı var o da küçük bir işletme, 30 civarından insan çalışıyor. Soma faciasından sonra 28 Ekim 2014 tarihinde biz de maden faciası yaşadık. Soma’da yaşanan faciadan 5 ay sonra madenler tekrar geri açıldı. Ermenek’te yaşanan facianın üzerinde 6 yıl geçti ama madenler burada hala kapalı.

'Devlet büyüklerimizin sözüne inanarak arkadaşlarımıza söz verdim'

O gün kalabalık dağılmama noktasındaydı. Ben Vali ve Kaymakama durumu ilettim, vekillerimizle de görüştüm. Ak Parti Milletvekillerinin verdiği taahhüt üzerine arkadaşlarımızdan 4 gün daha yürüyüşü ertelemelerini istedim. O gece orada çadır kurulacaktı ve işçiler ile asker, polis karşı karşıya gelecekti. Devlet büyüklerimizin sözüne inanarak arkadaşlarımıza söz verdim. Bana iki gün içinde çözeceğiz dediler ama ben işçilere dört gün içerisinde çözülecek dedim. 52 gündür onların yanında oldukları bildikleri için bana güvendiler. Yürürlerse yürüyeceğim, otururlarsa oturacağım. Herkes hakkını arasın, kimse kendini ezdirtmesin. Hakkını arayan bireyler yetiştirelim.''