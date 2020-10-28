İstanbul Tabip Odası’ndan Dr.Kılıç: İstanbul’da virüs çığırından çıktı, 14 gün kapatma gerekiyor

İstanbul Tabip Odası’nın “Önlem alınmazsa İstanbul felakete gidiyor” uyarısını Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Dr. Kılıç, “İstanbul'u 14 gün kapatmak gerekiyor. İş çığırından çıktı. Başka çaremiz yok. Şu an Nisan-Mayıs ayından daha kötü durumdayız.'' açıklamasını yaptı.

İşte Kılıç’ın, Atilla Güner’le Akşam Postası’na açıklamaları:

'Hastaneler bu yükü kaldırmaz'



''Virüsün dolaşımını etkileyecek önlemler şart. İstanbul’da virüs çığırından çıktı. Hastanelerin kapasitesi bu yükü kaldırabilecek durumda değil. Toplumsal hareketliliği önleyici önlemler almamız gerekiyor. En kirik önlem kuluçka dönemi kadar yani en az 14 gün İstanbul’u kapatmak gerekiyor. Başka türlüsü mümkün değil ya da insanların ölümlerine seyirci kalacağız. Başka çaremiz yok. İnsanların bulaştırmasını ve yeni hasta olmasını engellememiz gerekiyor. Şu an Nisan-Mayıs ayından daha kötü durumdayız. Güz ayları kapalı ortamlara girdiğimiz dönemler. Ekim ayı kötü olacak dedik ama beklediğimiz daha da kötü bir tablo var. Kışı geçirene kadar bu tabloyu daha yoğun yaşayacağız. Mevcut hasta kapasitesini hastaneler kaldıramıyor.

'Özel hastaneler Kovid-19 hastalarını kabul etmediler'

Sağlık Bakanlığı yeni önlemler alıyor. Özel hastaneleri de bu sürecin içine katmak istediler. Mevcut yoğun bakım yataklarının yüzde 40’ı özel sektörde ama özel hastaneler Covid-19 hastalarını kabul etmediler. İki gün önce çıkan haber ile biz bunu öğrenmiş olduk. Özel hastaneler için pandemi tebliği çıkardılar. Özel hastanelerin belirli yatak sayılarının pandemi hastalarına ayıracaklar.

'Sağlıkçılar neden ayrılmak ister?'

10 gün önce Sağlık Bakanı sorun yok diyordu çalışma hayatı devam edebilir, sınavlar yapılabilir, okulları da açarız diyordu. Ne oldu da sağlık personeli için bu kadar cebri önlemler alıyorsunuz? Neyin değiştiğini izah etmiyor. Onlar gerçek verileri biliyorlar, toplum ile paylaşmıyorlar. Biz fili tarif eder gibi sadece gölgesini biliyoruz. Belli ki tehlike büyük boyutlarda. Sağlık hizmetini yürütmekle yükümlü sağlık personelinin oradan ayrılmasını istemiyor. Sağlıkçılar neden ayrılmak ister? Tükenmişlik ile karşı karşıya kaldığı için ayrılmak ister, ölmek durumunda kaldığı için ayrılmak ister. Bunları gidermek için önlemler alacağına, onları teşvik etmek için yeni paketler açıklayacağına tam tersine bir ceberruh önlemler ile onları orada tutmak istiyor. Bu kabul edilebilir? Bakanlık hala Covid-19’u meslek hastalığı olarak tanımlamadı.”