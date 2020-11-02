Bayraklı Belediyesi felaket yaşanan iki mahalle için imar planında tehlikeyi nasıl tarif etmişti?

Bayraklı Belediyesi’nin 2017’de Adalet ve Manavkuyu mahalleleri için hazırladığı “1/1000 ölçekli revizyon imar planı plan açıklama raporu”nda depremde büyük hasar gören bu mahalleler için yaklaşan tehlikeyi bir bir anlattığı ortaya çıktı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Hasan Sözbilir, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında raporu “Yani aslında size bu rapor buraya bina yapamazsınız diyor” sözleriyle değerlendirdi.

'Yüzde 79 oranında ruhsatsız yapılaşma'



Atilla Güner: Belediye İmar Planı’nda şöyle deniyor: “Adalet ve Manavkuyu mahalleleri için yüzde 79 oranında ruhsatsız yapılaşma var. Yapılan sıvılaşma analizine göre inceleme alanında deprem anında sıvılaşma ve yanal yayılma riski vardır. Zemin grubu gurubu olarak D (dolgu, balçık), yerel zemin sınıfı olarak ise Z4 (deprem için en riskli zemin) olarak belirlenmiştir.”

Prof Sözbilir: Normal koşullarda buraya bina yapamazsın diyor aslında. Bina yapmak için, zemin ile ilgili bu problemi çözmek zorundasın diyor ama halka demiyor, oraya bina yapacak müteahhide, mühendise söylüyor. Denetim mekanizmasının çok iyi çalışması gerekiyor. Türkiye’de yapı denetim mekanizması var ama özel özel şirket tarafından yapıldığı için onlar da ticari bir şirket ve ne kadar daha fazla para alabilirim mantığıyla çalışıyor. Bu yüzden bu tür denetimler kamu içerisinde ve devletin kontrolüyle olmalı. Özel şirketler de çalışır ama ana mekanizma kamu olmalı.

'Depremden bu yana beni kimse aramadı'

İzmir’de 5 üniversite var ama kullanmayı bilmiyoruz. Bizim için sıvılaşmayı görmek çok basit bir iş. Belediyeler ile üniversiteler arasındaki bağlantı çok zayıf. Depremden bu yana herhangi bir belediye beni hala aramayıp fikrimi almadı. 1982 yılından bu yana İzmir’deyim. Çalıştığım konular zemin, fay ve deprem. Belediyelerdeki çalışanların ya da mühendislerin çözebileceği bir problem değil, akademik anlamda uzmanlık düzeyindeki insanların yardımı gerekiyor. Biz her türlü yardıma açığız ama bu tür çalışmalarda bizden pek yardım istenmiyor.

İşte rapordan diğer ayrıntılar: