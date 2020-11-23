Kovid’le mücadele eden hemşireler: Evden hastaneye yürüyerek gidiyoruz, açlık sınırında çalışan arkadaşlarımız var

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Kıraner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kendilerine etkilerini ve yoğun bakımların durumunu RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.

“Biz bu salgına çok hazırlıksız yakalandık. Ekranlara çıkan birçok bilim insanı Türkiye’nin yoğun bakım yatakları sayısında Avrupa’da ikinci sırada olduğunu söyledi. Ama bu sadece yatak. Yatak hastaya bakamaz" diyen Kıraner'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

"Onlara bakacak hemşire sayımız yeterli değil bizim. Son zamanlarda alım yapılmaya başlandı ama güvenlik soruşturmalarının bitmesi, eğitimden geçmeleri hemen bugün yarın olabilecek bir şey değil. Biz Mart ayında bu açığı raporla bakanlığa gönderdik ve bu günlerin geleceğini belirttik. 20 bin üçüncü düzey, yani en üst düzey yoğun bakım yatağımız var. Bu 20 bin yatağı çalıştırabilmemiz için minimum 40 bin-50 bin yoğun bakım hemşiresine ihtiyacımız var . Biz şu an yarısına sahibiz.

. Biz şu an yarısına sahibiz. Ne yazık ki geçen haftadan beri Türkiye’de yoğun bakım sıraları oluşmaya başladı. 112’nin defalarca arayıp boş yatak sorduğunu duyuyoruz. Yoğun bakımlarda yüzde 70 doluluk var deniyor ama hesap hatası var. Pek çok yoğun bakım ünitesi ameliyathaneden ya da uyanma odalarından bozularak yapıldı. 12 yataklı ünite 50 yatağa çıktı 18 yataklı 50’ye çıktı. Aslında bu kadar artırılmış yatak sayılarına rağmen yüzde 70 mi bundan da çok emin değilim.

Özel hastanelerdeki meslektaşlarımız günde 12 saat çalışıyorlar. 24 saat çalışan meslektaşlarımız var. Kovid’le mücadelede görev alan sağlık çalışanlarının virüs kapmaları durumunda bunun 'meslek hastalığı' sayılmasına yönelik komisyonda sağlanan ilerleme, bizi tabi ki çok önemli. Önemli diyoruz çünkü tükenme noktasındayız. Biz canımızdan vazgeçmiş durumdayız. ‘Benim eğer başıma bir şey gelirse en azından yakınlarıma bir maaş bağlansın’ diyoruz. Bu kararın çıkmasını büyük hasretle bekliyoruz. Sesimizi duyurmak için büyük çaba harcıyoruz. Evlerimizden hastanelere yürüyerek, metrobüsle gidip geliyoruz. Haftanın 7 günü çalışıyoruz."

'İstanbul için acil bir kapanmaya ihtiyaç var'

Atilla Güner’in “Çözüm için ne öneriyorsunuz?” sorusu üzerine Kıraner şunları sıraladı: