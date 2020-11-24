Mustafa Yeneroğlu: AK Parti içerisinde çoğunluk, Kavala konusunda Erdoğan'dan farklı düşünüyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, ''Bülent Arınç’ın son günlerde ifade ettiği sözleri 2016 yılından bu yana AK Parti içerisinde çoğunluk düşünüyor zaten. Ben Kavala olayını 2016’dan beri toplantılarda gündeme getiriyorum ve bu toplantılarda hiçbir milletvekilinin bana itiraz ettiğine şahit olmadım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hukuk, demokrasi, ekonomi ve Avrupa konusundaki yeni söylemlerini DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Yeneroğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede korku imparatorluğu oluşturmuş durumda. Bülent Arınç’ın son günlerde ifade ettiği sözleri 2016 yılından bu yana AK Parti içerisinde çoğunluk düşünüyor zaten. Ben Kavala olayını 2016’dan beri toplantılarda gündeme getiriyorum ve bu toplantılarda hiçbir milletvekilinin bana itiraz ettiğine şahit olmadım” dedi.

İşte Yeneroğlu’nun Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında gündeme dair açıklamalarının satırbaşları:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede korku imparatorluğu oluşturmuş durumda. Bülent Arınç’ın son günlerde ifade ettiği sözleri 2016 yılından bu yana Ak Parti içerisinde çoğunluk düşünüyor zaten. Birçok insan bununu özel toplantılarda da dile getirdi. Ben Kavala olayını 2016 yılından beri toplantılarda gündeme getiriyorum ve bu toplantılarda hiçbir Milletvekilinin bana itiraz ettiğine şahit olmadım. Parti yönetimi de bu konuda benden farklı düşündüğünü zannetmiyorum ama Cumhurbaşkanı, partiyi kurumsal kimliğinden tamamen soyutlamış, kendisini alkışlayan içi boş bir hülleye dönüştürmüş vaziyette. “

'İnsanlar neden tepki göstermiyor?'



“Şu sorulabilir; insanlar neden tepki göstermiyor? Çünkü iktidar, öyle bir korku imparatorluğuna dönüştürdü ki en fazla korkan içeride olan insanlar. Kimse yarın öbür gün vatan haini olmak istemiyor, kimse FETÖ’cü olmak istemiyor. Bu iktidar süreci içerisinde yozlaşmalardan nasibini almışsa bunun hesabını vermek istemiyor. Yıllardan beri Arınç’ın tepesinde de demoklesin kılıcı hep sallandırılıyordu. Bugün bu noktaya gelmiş olmasının sebebi yine kendisinin ortaya koyduğu bir iradeden daha ziyade Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıyla ortaya koyduğu tutumun gereğidir. Arınç; ‘’ömrüm boyunca hukukun üstünlüğünü ve adalet kavramını savunan birisiyim’’ diyor. Bugün ülkede hukukun üstünlüğü ve adalet adı altında ne kaldı ki? Zaten içi boşaltılmış vaziyette değil mi? Bunu o da biliyor, bilmeyen kimse kalmadı ki. Açıkça ifade etmedikten sonra, sorunun ne olduğunu net olarak göstermedikten sonra kimsenin kendi kendini kandırmasının bir anlamı yok.”

'Cemil Çiçek'in sözlerinin ne farkı var?'

“Arınç’ın bu gün ifade ettiği durum özelikle Ak Parti içerisinde büyük bir çoğunluğun düşündüğü meseleler bunlar ve yeni konular da değil ama bugün Cumhurbaşkanı tekrar demokrasi, hukuk reformu veya seferberliğinden ne anladığını tekrar ortaya koymuş oldu. Cemil Çiçek’in geçen günlerde söylediği şeylerle bugün bu söylenenler arasında nitelik olarak ne fark var? Hiçbir fark yok. Arınç sadece isim ifade etmiş oldu.”

'2021'in ortasında olası seçime hazırız'

“Genel başkanımız on günlük programına baktığımızda her gün bir ilde kongre yapıyor. Bizim gördüğümüz bize yönelik teveccühün olağanüstü olduğu. Toplumun çok ciddi bir ilgisi var ve bu ilginin de sürdürülmesi karşısında iktidar çok ciddi endişe duyuyor. Şu anda yok sayma politikası takip ediyorlar. Ancak bu sürdürülebilir bir şey değil. Bizi rahat bırakmalarının da bir zararı yok. Şu açıdan söylüyorum, kongrelerimiz devam ediyor ve Aralık ayının ortasına kadar parti olarak seçime yeterlilik noktasındaki şartları yerine getirmek üzere 41 ilin kongresini bitirerek ilk yapılacak seçimlerde yani 2021’in ortasında mı yapılır artık ne zaman yapılırsa hazır hale gelmek için ciddi bir uğraş içerisindeyiz.”