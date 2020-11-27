Akıncı Üssü davasında 79 kez müebbet alan FETÖ sanığı Harun Biniş mahkemeyi tehdit ederken neler yaşandı?

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin en büyük davası olan Akıncı Üssü davasında 4 'sivil imam' 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis alırken, bu kişiler arasında yer alan Harun Biniş isimli FETÖ sanığının mahkeme başkanını nasıl tehdit ettiği ortaya çıktı. 15 Temmuz Davaları Platformu Başkanı Av. Mehmet Alagöz RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında yaşananları anlattı.

'Siz göreceksiniz'



“475 sanıklı bir dosya. Bu davada Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Otuç, Harun Biniş gibi 4 sivil imam dedikleri kimseler de vardı. Aynı zamanda Bekir Ercan Van gibi İncirlik’te görev yapan Tuğgeneraller de vardı. Bu dava aynı zamanda FETÖ örgütünün, TSK içerisindeki sivillerini deşifre etti. Mahkemede İnsanların akıllarıyla dalga geçer gibi bahaneler söylediler. Örneğin; beni toplantıya çağırdılar diyeni de var, birini ziyaret etmeye geldim diyeni de. Kamera önünde ateş eden sanıklar dahi, o kişilerin kendileri olmadıklarını ileri sürüyorlar veya ateş ettim ama ben vurmadım diyorlar. Örgüt, çok ilkeli bir örgüt değil yani yaptığının arkasında duran bir örgüt değil. Tamamen yaptığını inkar eden, gizleyen, algı yönetmeye çalışan bir örgüt. Mahkeme son sözlerini sorduktan ve sanıklar da söyledikten sonra mahkeme kararını açıklamadan önce yargılamayı uzatmak için söz almak isteyen sanıklar oldu. Son sözlerinde mahkeme heyetini tehdit eden sanıklar oldu. Tarla bakmaya gittiğini söyleyen Harun Biniş, son sözlerinde ‘’esas gülen, son gülen olacak. Ben son sözlerimi söylemiyorum, siz göreceksiniz’’ dedi.