'Aşıda acil kullanım onayı' kararına Prof. Bulut'un yorumu: Aşıya güven için veriler paylaşılmalı

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, 'aşıda acil kullanım onayı' kararına ilişkin "Çin aşısının Faz-3 sonuçları henüz çıkmadı. Acil kullanım onayı için verilerin kamuoyuyla ve meslek örgütleriyle şeffaf bir şekilde paylaşılması gerekir ki insanlar aşıya güven duysun" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri ve immunoloji uzmanı Prof. Dr. Vedat Bulut, Sağlık Bakanlığı'nın 'aşıda acil kullanım onayı' kararını RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası'na yorumladı.

Bulut, yaptığı açıklamada "Batı'da acil kullanım onayı almış aşılar, 60 bin sağlıklı gönüllünün 40 bin kişinin sonucunu vererek bunu aldı. Faz-3'e yeni başlamış bir grup, 100 kişilik bir veriyle gelse siz bunu acil kullanım onayı için kabul edemezsiniz" diyerek Çin'den gelecek aşının sadece Endonezya'dan gelen verilerinin olduğunu vurguladı.

'Verilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması gerekir ki insanlar güven duysun'

"Çin, 80-90 bin kişide deneyeceği sözünü vermişti, Faz-3'ü ama daha bilimsel bir veri olarak yayınlamadı. Acil kullanım onayı için genelde ayrıntı vermek gerekiyor. Hangi veriler minimum kabul edilecektir?" sorusunu soran Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Ve bunun da kamuoyuyla ve meslek örgütleriyle şeffaf bir şekilde paylaşılması gerekir ki insanlar güven duysun. İnsanlar endişe ederlerse aşıyı vurulmaz ki Anayasa'nın tanıdığı hak var insanlara. Aşı vurulmadığınız zaman da toplumsal bağışıklılığı elde edemezsiniz, aşıdan verim alamazsınız. Güvenirliği ve etkisi belirlenmeden 'Faz-3'e onay vereceğim' dediğiniz anda Faz-3'e yeni başlamış bir şirket de sizden onay alabilir. Bu genelgenin açık noktası, bunun düzeltilmesi lazım."